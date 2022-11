500 Euro als Startkapital für einen Defibrillator

Dittigheim. Vielerorts im Stadtgebiet und in den Ortsteilen von Tauberbischofsheim gibt es bereits Defibrillatoren. In Dittigheim soll nun auch eines dieser Geräte installiert werden. Beim Straßenfest der Freiwilligen Feuerwehr Tauberbischofsheim, Abteilung Dittigheim, im August war eine Spendenbox für die Anschaffung eines Defibrillators aufgestellt worden. Zusammen mit den Spenden der Dittigheimer Kameraden kam die stolze Summe von 500 Euro zusammen.

Kürzlich übergaben Abteilungskommandant Mirko Seitz und Kassenwart Dieter Faulhaber einen Scheck in Höhe von 500 Euro an Ortsvorsteher Elmar Hilbert. Hilbert freute sich über die Summe, die hilft, das Projekt „Defi am Dittigheimer Rathaus“ voranzubringen.

Das Ziel ist jedoch noch nicht ganz erreicht, denn es fehlen noch rund 1000 Euro für die Anschaffung des lebensrettenden Geräts. Diese Summe will man baldmöglichst mit weiteren Spendengeldern erreichen.

Der Defibrillator komme allen Dittigheimer Bürgerinnen und Bürgern zugute, so der Ortsvorsteher. Er soll zentral in der Ortsmitte am Rathaus angebracht werden und kann so in lebensentscheidenden Minuten zum Einsatz kommen. ubü