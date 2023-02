Zimmern: Kretschmann traf auf Demonstranten

Zimmer. Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann war am Freitag im Neckar-Odenwald-Kreis unterwegs und besuchte dort unter anderem die Firma AZO in Osterburken und den Windpark bei Altheim. Dort setzte er den ersten Spatenstich für eine Windkraftanlage (wir berichteten). Am späten Nachmittag ging es für den Politiker weiter nach Zimmern, wo er abends auf einem Bürgerempfang sprach. Zuvor traf Kretschmann vor der Halle aber auf Demonstranten des Landesverbands-Baden-Württemberg gegen Windkraftanlagen. Rund 35 Bürger aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, unter anderem aus Hardheim, Limbach, Walldürn und Mosbach sind gegen den Bau von Windrädern im Odenwald.

Konkret sprachen sie über den interkommunalen Windpark Waidachswald zwischen Adelsheim, Roigheim und Schefflenz. Dort sollen bis zu 22 Windkraftanlagen realisiert werden (wir berichteten). Damit könnte einer der größten Windparks Baden-Württembergs entstehen.

Kretschmann machte jedoch deutlich, dass der Bau der Windkraftanlagen in „überragendem öffentlichen und Sicherheitsinteresse“ sei und „kein Zweifel daran bestehe“ den Ausbau weiterzuführen. Mit Blick auf die zukünftigen Generationen müsse alles Mögliche getan werden, „um den Klimawandel einzudämmen, weil es sonst die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen einschränkt.“ Das sei auf internationaler und nationaler Ebene beschlossen worden. „Windkraftausbau ist so gesehen Landschaftsschutz“, hob er hervor. Denn durch den Klimawandel würde sich die Landschaft radikal verändern. „Die Grundsatzdebatte über die Windkraft ist beendet“, sagt er entschieden. Lediglich einzelne, lokale Standorte könnten in Frage gestellt werden.