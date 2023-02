Kretschmann besucht den Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis. „In diesem Jahr wird der Neckar-Odenwald-Kreis 50 Jahre alt: ein guter Grund zu feiern! Ganz im Norden des Landes zwischen Main und Neckar gelegen, hat der Kreis nicht nur mit seinen schönen Naturlandschaften viel zu bieten. Mit ihrer Innovationsfreude finden die Menschen Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit, wie die Energiewende oder den Fachkräftemangel. Ich freue mich auf die verschiedenen Programmpunkte, persönlichen Begegnungen und Eindrücke vor Ort“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Mittwoch, 15. Februar, im Vorfeld seines Besuches am Freitag, 17. Februar.

„Ich bin gespannt, was die Menschen im Neckar-Odenwald-Kreis derzeit bewegt.“

Auftakt nach Maß

Landrat Dr. Achim Brötel: „Wir freuen uns sehr über das Interesse von Ministerpräsident Kretschmann an uns und unserer Arbeit. Das ist zugleich aber auch ein Auftakt nach Maß für unser Jubiläumsjahr. Thematisch haben wir uns für zwei Schwerpunkte entschieden, in denen wir Wegweisendes zu bieten haben. Zum einen der Bereich Erneuerbare Energien und Klimaschutz: Hier setzen wir ganz aktuell die Benchmark in Baden-Württemberg für die kürzeste Genehmigungsdauer bei einem Windrad. Zum anderen der Bereich Fachkräftegewinnung, sowie Aus- und Weiterbildung unter den besonderen Rahmenbedingungen im ländlichen Raum. Sehr gerne kommen wir schließlich mit dem Bürgerempfang am Abend dem besonderen Wunsch des Ministerpräsidenten nach, möglichst vielen unserer Bürgerinnen und Bürger persönlich zu begegnen.“

Ministerpräsident Kretschmann wird seinen Besuch im Neckar-Odenwald-Kreis mit einem Besuch des Windparks Altheimer Höhe starten. Dabei soll ein symbolischer Spatenstich für die Erneuerung der Anlage gesetzt werden. Anschließend steht ein Besuch der Firma AZO in Osterburken auf dem Programm.

Im Rahmen eines Bürgerempfangs am Abend in Zimmern wird sich der Ministerpräsident ein Bild von den Anliegen der Menschen im Neckar-Odenwald Kreis machen.