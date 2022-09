Mit Pkw überschlagen

Seckach. Aus bisher ungeklärter Ursache kam eine 63-Jährige am Freitagabend auf dem Gemeindeverbindungsweg von Oberschefflenz nach Seckach mit ihrem Skoda von der Straße ab und verursachte einen Unfall. Die Frau war gegen 17.15 Uhr von Oberschefflenz in Richtung Seckach unterwegs, als sie zunächst nach links von der Fahrbahn abkam und zwei Leitpfosten beschädigte. Im weiteren Verlauf kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein Ortsschild woraufhin er erneut nach links von der Fahrbahn abkam und in eine Hecke fuhr. Bei dem Zusammenstoß mit der Hecke überschlug sich das Fahrzeug schließlich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte sich selbständig aus dem Auto befreien und wurde nach der Erstversorgung am Unfallort zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

