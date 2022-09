Königshofen. Eine 60-Jährige fuhr am Mittwoch mit ihrem Fahrzeug auf der B 290 bei Königshofen, als sie aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei schanzte der Pkw zunächst über eine Böschung, machte dann eine Drehung um neunzig Grad und kam im Anschluss zum Stehen. Sowohl die Fahrerin als auch ihr 63-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe.

