„Die kommenden Monate mit Leben füllen“

Walldürn. „Feuer und Flamme lebendiges Licht, komm, Heiliger Geist, der die Nacht durchbricht!“, war zwar das Abschlusslied beim Eröffnungsgottesdienst zur diesjährigen Firmvorbereitung, aber gleichzeitig der Startschuss für einen gemeinsamen Weg. 82 Jugendliche hatten sich zu diesem lebendigen Gottesdienst eingefunden und die St. Marienkirche war nahezu bis auf den letzten Platz (unter Corona-Bedingungen) belegt. Gemeindereferent Adrian Ambiel, Hauptverantwortlicher der Firmvorbereitung in der Seelsorgeeinheit Walldürn, begrüßte die Jugendlichen: „Heute habt ihr mit Eurer Anmeldung und Eurer Anwesenheit beim Eröffnungsgottesdienst den ersten Schritt hin zur Firmung gemacht. Unser Firmvorbereitungsteam möchte Euch dabei begleiten und mit Euch gemeinsam diesen Glaubensweg gehen.“

Pater Irenäus Wojtko OFMConv und Pater Kamil Piotrowski OFMConv, die den Gottesdienst leiteten, freuten sich auch über die große Resonanz. Pater Kamil stellte in seiner Predigt dabei die Frage in den Raum: Wozu brauchen wir eine Firmung? „Die Firmung soll den Glauben aufzeigen und vertiefen. Sie soll uns helfen Gott zu entdecken und uns zeigen, wie sehr er uns liebt“, so seine Botschaft an die Jugendlichen. Es lohne sich daher zu sehen, was Gott mir selber sagen möchte. Was er mir heute zeigen will. „Wir sind hier, um Jesus und uns selbst besser kennenzulernen“, so der Franziskaner-Pater.

Nach der gemeinsamen Feier der Eucharistie, die musikalisch von der Gruppe Young Musicians unter der Leitung von Jürgen Miko begleitet wurde, stelle der Gemeindereferent die Inhalte des Firmkonzeptes vor. Dabei ging er im Einzelnen auf den zeitlichen Rahmen, den Firmpass, die Vertiefungstage, die Kleingruppen, das Gruppen-Projekt und die Firm-Gruppenleiter ein.

Das Firmvorbereitungsteam besteht aus achtzehn Katechetinnen und Katecheten und es können neun Gruppen gebildet werden. Im Team wirken mit: Pater Kamil, Gemeindereferent Adrian Ambiel, Michael Mayer, Christopher Henk, Timo Metz, Moritz Hajek, Felix Kaufmann, Pater Irenäus, Sabrina Miko, Bianca Teichmann, Sophia Walter, Johanna Münig, Franklin Molnar, Maximilian Bundschuh, Anja und Jürgen Kirchgessner, Achim Dörr und Diakon Tobias Eckert.

Bis auf den Sonntag können an jedem Wochentag Unterrichtseinheiten in den Kleingruppen angeboten werden.

Vorgesehen sind für jede Gruppe insgesamt sechs Treffen zu folgenden Themen: Wer bin ich? – Sinn des Lebens, Jesus Christus, Heiliger Geist, Kirche: Glaube heute, Sakramente und das Sakrament der Firmung.

Auch die Firmtermine stehen mit dem 18. und 19. November bereits fest, an denen dann auch die Eltern teilnehmen können. „Der Start ist gelungen und die kommenden Monate wollen wir mit Leben und Begeisterung füllen. Der Rahmen steht, es kann losgehen“, so Ambiel zum Ende seiner Präsentation.

In Kürze wird auch eine eigene Homepage unter www.firmung-wallduern.de freigeschaltet, die ständig mit aktuellen Informationen gefüllt werden wird. Wer sich noch nachträglich zur Firmung anmelden möchte, hat dazu noch bis zum 1. März Gelegenheit. (ac)