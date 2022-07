127 Jugendliche werden sich in den nächsten Tagen firmen lassen – ein feierlicher, aber eher formaler Akt. Denn der „Abend der Entscheidung“, an dem sich die Firmanden bewusst für das Sakrament und damit den Glauben entschieden haben, fand bereits im Mai statt. Nach einem Impuls zum Thema „Heiliger Geist und Firmung“ trafen die Firmlinge an jenem Tag bewusst die Entscheidung, sich firmen zu

...