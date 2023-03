Neue Aktive braucht die Dienstadter Wehr

Dienstadt. Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Tauberbischofsheim, Abteilung Dienstadt standen Wahlen und Ehrungen.

Nach der Begrüßung durch Abteilungskommandant Kuno Zwerger wurde in einem Augenblick der Stille den verstorbenen Feuerwehrkameraden gedacht.

Anschließend zogen der Stellvertretende Abteilungskommandant Jochen Seitz und Kassenwart Rainer Zwerger eine Bilanz über das Jahr 2022 und auch Abteilungskommandant Kuno Zwerger ließ noch einmal das Jahr im Detail Revue passieren.

Die Aktiven zeigten bei Übungen und Einsätzen, so Zwerger, zwar stets rege Einsatzbereitschaft, besorgniserregend sei jedoch die sinkende Zahl der Mitglieder. Mit 18 aktiven Personen in der Einsatzabteilung, von denen fünf nicht regelmäßig im Ort wohnen, liege man an der unteren Grenze, um eine Einsatzverfügbarkeit sicherzustellen. Doch Nachwuchs zu finden sei schwer, denn seit Jahren besitzt die Abteilung Dienstadt keine Jugendfeuerwehr mehr. Zwerger merkte an, dass zwar Interesse von Seiten der Jugend bestehe, die Position des Jugendleiters aber weiterhin unbesetzt sei. Und so folgte der Aufruf, mehr Menschen wieder für ein Engagement in der Wehr zu begeistern.

Anschließend berichtete Abteilungskommandant Kuno Zwerger über die fortschreitende Mo-dernisierung der Feuerwehr. Durch Einführung der App APager erhalten die Kameraden ne-ben Alarmierung durch die örtliche Sirene nun auch eine Benachrichtigung auf das Mobiltele-fon und sind damit nun noch flexibler zu erreichen. Zudem wurde der lange angekündigte Digitalfunk im Main-Tauber-Kreis eingeführt und kurzerhand wurden alle Fahrzeuge umge-rüstet. Die Zukunft halte zudem eine Anpassung der Alarm-Ausrück-Ordnung (AAO) parat, nach welcher der Notlage entsprechend zusätzlich zur FFW Tauberbischofsheim mehrere Abteilungen mitalarmiert werden sollen. So sei bei größeren Ereignissen die passende Reakti-on gewährleistet. Zwerger bedankte sich zum Schluss seiner Rede bei allen für die Unterstüt-zung, die es möglich mache, dass die Wehr auch weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Ort-schaft bleibt.

Bei den diesjährigen Wahlen wurde einstimmig Kuno Zwerger erneut für fünf Jahre zum Abteilungskommandanten und Jochen Seitz zum Stellvertretenden Abteilungskommandanten gewählt. In diesem Jahr konnten sich einige Kameraden über Ehrungen und Beförderungen freuen. Mit der Ehrennadel in Bronze wurden Marian Wennes und Roman Krug ausgezeich-net für ihre 15-jährige Mitgliedschaft in der FFW.

Die Ehrennadel in Gold wurde Wolfgang Wennes und Rainer Zwerger für 40 Dienstjahre überreicht. Befördert wurde Ludger Krug zum Hauptlöschmeister, Markus Blank, Tim Engmann, Joachim Köhler, und Roman Krug zum Hauptfeuerwehrmann und David Freund, Alexander Häfner und Julian Zwerger wurden zum Oberfeuerwehrmann befördert.

Zum Schluss sprach Bürgermeisterin Anette Schmidt ihren Dank an die versammelte Wehr aus. Sie lobte die Einsatzbereitschaft und die enge Zusammenarbeit mit der Abteilung Stadt. Daran schloss Stellvertretender Stadtkommandant Dominik Götzinger in seiner Rede an.