Goldene Ehrennadel für Annemarie Schenk

Gerlachsheim. Die Mitgliederversammlung des VfR Gerlachsheim stand ganz im Zeichen der Neuwahlen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach den Berichten des Vorstands, der einzelnen Abteilungen, des Geschäftsführers und der Kassenprüfer erteilte die Versammlung dem Vorstand die Entlastung. Wiedergewählt wurden der 2. Vorsitzende Ulrich Stolz, der 3. Vorsitzende Jürgen Holler und der Geschäftsführer Volker Reuschlein. Obwohl man sich im Vorfeld schon länger darum bemüht hatte, Nachfolger zu finden, blieben die Positionen des Spielausschussvorsitzenden und des Jugendleiters unbesetzt. Beide Aufgabenbereiche werden nun zunächst von den übrigen Vorstandsmitgliedern mit abgedeckt, während man weiter darum bemüht ist, hier Lösungen zu finden.

Der Höhepunkt des Abends war dann die Verleihung der goldenen Ehrennadel des Main-Neckar-Turngaus durch Karlheinz Riehle an Annemarie Schenk. Seit 25 Jahren leitet sie nun schon mit viel Herzblut das Mittwochsturnen des VfR, wo sie den Schwerpunkt auf ganzheitliche Übungen zur Erhaltung der körperlichen Fitness und Beweglichkeit setzt. Bemerkenswert und überaus erfreulich ist, dass es ihr gelingt, auch die passiven Mitglieder, die altersbedingt an den Turnabenden nicht mehr teilnehmen können, mit einzubinden. So ist ihre Abteilung eine der rührigsten im Verein, die mehrmals im Jahr zusammenkommt, um ein paar gemütliche Stunden miteinander zu verbringen. Auch übernehmen die Turndamen gerne regelmäßig Sportheimdienste bei den Heimspielen. Felix Abel, der Vorsitzende des VfR, zeigte sich glücklich und dankbar über dieses ehrenamtliche Engagement und betonte, wie wertvoll es für den Verein ist. vfr