Fränkische Nachrichten Plus-Artikel „75 Jahre – FN on Tour“ - In Hirschlanden unterwegs mit der überzeugten „Neubürgerin“ / Besuch der beliebten Mediathek Unterwegs in Hirschlanden mit einer Bauländerin mit brasilianischen Wurzeln

„Heimat ist da, wo das Herz liegt, man Geborgenheit spürt und dazu gehört.“ Davon ist Cassia Rangel Schorr überzeugt. Heimat der Brasilianerin ist der Rosenberger Stadtteil Hirschlanden.