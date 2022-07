Wichtige Entscheidung getroffen

Hüngheim. Die katholische Frauengemeinschaft Hüngheim traf sich im Gemeinschaftshaus „Alte Schule“ zu ihrer Mitgliederversammlung. Diese wird normalerweise alle fünf Jahre abgehalten, doch da bis zum 1. Oktober ein Beschluss über den Beitritt zum kfd-Bundesverband gefasst werden muss, war es erforderlich, früher eine Versammlung einzuberufen.

Die Vorsitzende der katholischen Frauengemeinschaft Hüngheim, Juliane Noe, begrüßte neben den teilnehmenden Frauen auch Pfarrer Trudpert Kern, die Dekanatsvorsitzende Thea Hammel und die ehemalige Vorsitzende der katholischen Frauengemeinschaft Hüngheim, Elvira Müller.

Die Schriftführerin, Tina Magosch, stellte den Tätigkeitsbericht für die vergangenen drei Jahre vor. Es wurde dabei deutlich, dass trotz der Corona-Pandemie einige Veranstaltungen und kreative Aktionen durchgeführt worden waren. Nach diesen Ausführungen übernahm Simone Nies als Kassiererin das Wort und präsentierte ihren Kassenbericht. Gerlinde Walz und Manuela Schuhmacher, die zusammen die Kassenprüfung übernommen hatten, bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands kam Juliane Noe zum Hauptthema dieser Mitgliederversammlung und erläuterte, dass bis spätestens 1. Oktober jede kfd-Gruppe im Diözesanverband Freiburg entscheiden muss, ob sie dem kfd-Bundesverband beitritt. Sie ging auf die Organisationsstruktur der kfd ein und ließ eine Originalaufnahme von Mechthild Heil, der kfd-Bundesvorsitzenden, die auch Mitglied des Bundestags ist, ablaufen.

Film gezeigt

Juliane Noe zeigte auch einen kurzen Film, in dem Frauen erzählten, warum sie Mitglied der kfd sind. Außerdem betonte Juliane Noe, dass die Mitgliedschaft im Bundesverband viele Vorteile bietet, da Mitglieder Informations- und Arbeitsmaterialien erhalten, an qualifizierten Weiterbildungen und Veranstaltungen teilnehmen können, Publikationen wie die Zeitschrift „Junia“ bekommen und eine starke Interessenvertretung in vielen Organisationen haben.

Thea Hammel machte ebenfalls deutlich, warum die Mitgliedschaft im Bundesverband ein Vorteil für die kfd-Gruppen ist:. Neben dem Beitritt in den kfd-Bundesverband, was auch die weiterhin eigenständige Verfügung über die Finanzen zur Folge hat, gebe es noch die Option, eine Pfarrgruppe der Pfarrei zu werden oder einen eigenen Verein mit eigener Satzung zu gründen.

Nach einem intensiven Austausch wurde einstimmig beschlossen, dass die katholische Frauengemeinschaft Hüngheim dem kfd-Bundesverband beitritt. Juliane Noe freute sich über diese eindeutige Entscheidung und erklärte, dass es der kfd in ihrer Arbeit weiterhelfe, dass sie auch zukünftig auf die Unterstützung des Bundesverbands bauen könne. Es wurde auch besprochen, dass der Besuchsdienst für Kranke und Jubilare, für den Elvira Müller zuständig ist, auch für Frauen gilt, die sich nun dazu entschließen, nicht in den Bundesverband einzutreten und die damit nicht mehr Mitglied der kfd sind.

Quellenweg geplant

Nachdem dieses wichtige Thema beendet war, erzählten Juliane Noe und Thea Hammel von dem geplanten Quellenweg, einem Pilgerweg, der durch 15 Orte der kompletten Seelsorgeeinheit führt. In Hüngheim wurde der Bildstock mit dem Titel „Der gute Hirte“ als Pilgerstätte ausgesucht. Juliane Noe und Elvira Müller haben einen passenden Text dazu verfasst, der auf einer Stele neben dem Bildstock angebracht werden soll. Es geht bei dieser Wanderung auf einem spirituellen Weg insbesondere um die Themen Frieden, Schöpfung bewahren, Ökumene und Geschlechtergerechtigkeit.

Im Anschluss daran kam Juliane Noe zu den Ankündigungen und ging darauf ein, dass sich bei der Feier „50 Jahre Ravenstein“ vom 9. bis 11. September die kfd-Gruppen um den Blumenschmuck kümmern sollen.

Außerdem kündigte sie an, dass die katholische Frauengemeinschaft Hüngheim am 11. Juli um 19 Uhr wieder beim Walkinglauf im Rahmen des Ballenberger Sportfests dabei sein werde.

Ein großes Jubiläum steht im Jahr 2025 an, denn dann wird die kfd Hüngheim 100 Jahre alt. Juliane Noe bat die Mitglieder Ideen für dieses große Event zu sammeln.

Nach diesen Ausführungen ergriff Marina Müller das Wort und bedankte sich bei Juliane Noe für ihr großes Engagement, ihre kreativen Ideen und ihren unermüdlichen Einsatz für die kfd Hüngheim und überreichte ihr ein Blumenpräsent. Elvira Müller bedankte sich beim kompletten Vorstandsteam für die gute ehrenamtliche Arbeit.