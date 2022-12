Viele Fragen zum Hochwasserschutz

Erlenbach. Zur letzten öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrats Erlenbach in 2022 hatten sich zahlreiche Bürger im weihnachtlich vorbereiteten Saal des Bürgerzentrums eingefunden. Ortsvorsteher Reinhard Belzner begrüßte alle und war erfreut, dass auch Bürgermeister Ralf Killian wieder anwesend war. Danach wurde mehrfach die Bürgerfragestunde in Anspruch genommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der am 10. November stattgefundenen Verkehrsschau wurde erneut der Vorschlag wegen des starken Schwerlastverkehrs eine Beschränkung auf 30 Stundenkilometer – zumindest in der Zeit 22 bis 6 Uhr – im Bereich Zufahrt von Marlach in der Veilchenstraße und in der Geranienstraße von der Kreuzung Ortsmitte bis an den Ortsausgang bei Firma Schimscha beantragt. Dieses wurde aber erneut mit dem Hinweis der zu geringen Nutzung abgelehnt. Die vorhandenen Markierungen an der Kreuzung Ortsmitte werden aber wieder vom Bauhof erneuert. Ein Fußgängerüberweg bei Firma Schimscha wurde ebenfalls abgelehnt.

Bürger hatten viele Fragen

Großen Informationsbedarf der anwesenden Bürger gab es zum Thema Hochwasserschutz im Rahmen der Flurneuordnung. Dazu wurde die Sitzung unterbrochen, um sich den Fragen der Bürger zu stellen. Bürgermeister Killian berichtete über den Stand des Verfahrens und die dabei auftretenden Schwierigkeiten bei den Grundstücksverhandlungen mit einigen Anliegern und den neuen Vorgaben bezüglich Gewässerrandstreifen.

Mehr zum Thema Ortschaftsrat tagte Personalprobleme im Kindergarten Mehr erfahren Ortschaftsratssitzung Enttäuscht über für Waldenhausen vorgesehene Haushaltsmittel Mehr erfahren

Killian beantwortete auch die Fragen „Was passiert, wenn die Bereitschaft der Anlieger weiterhin nicht besteht?“ und „Wie wäre das Zeitfenster, wenn es doch zu einer Einigung mit den Anliegern kommen würde?“. Insbesondere wurde auf die Vorgaben und die Folgen beim Bauen im Überschwemmungsgebiet und im Gewässerrandstreifen eingegangen. Sollte es zu einer Einigung mit den Anliegern kommen, ist mit einer Umsetzung des Hochwasserschutzes und der Wege-Erschließung der Grundstücke in drei bis vier Jahren zu rechnen. Laut Killian soll im März 2023 mit Vertretern des Flurneuordnungsamts und der Stadtverwaltung Ravenstein eine Bürgerinformation anberaumt werden.

Viele Vorhaben

Im nächsten Punkt berichtete Belzner über die im Haushaltsplan 2023 vom Ortschaftsrat beantragten Vorhaben. Schwerpunkte sind dabei die Beseitigungen der Undichtigkeiten am Bürgerzentrum und an der Leichenhalle, die Instandsetzung der Geranienstraße inklusive der Einlaufschächte von Firma Albrecht bis Ortsausgang Firma Schimscha, die Instandsetzung des Verbindungswegs Geranienstraße zum Anwesen Firma Beck und die Aufwertung des Lichernwegs Richtung Kreisstraße Aschhausen – Merchingen als Lückenschluss des Radrundwegs Ravenstein. Zur Erweiterung des Neubaugebiets Erlenbach wurden die Abwasserrohre und Schächte bereits angeliefert, ein Baubeginn wird bei entsprechender Witterung Anfang 2023 stattfinden. Zum Stand der Erweiterung Gewerbegebiet „Rot 2“ gab der Bürgermeister die Auskunft, dass seitens der Regionalplanung eine Zusage erteilt wurde, dazu war allerdings ein Zielabweichungsverfahren erforderlich. Die Nachfrage nach Gewerbebauplätzen sei groß und die Bauleitplanung befindet sich auf der Zielgerade.

Bildpräsentation

Aus dem Kreis der Ortschaftsräte kam von Andreas Nuber die Information, dass der defekte Kletterkamin über eingegangene Spenden (Geb-Keller Erlös Weihnachtsmarkt und einer privaten Spende) beschafft und im Frühjahr installiert wird. Anhand einer vielseitigen Powerpoint-Präsentation wurden von Reinhard Belzner und Bernhard Steinbrenner die durchgeführten Projekte anschaulich vorgestellt. Dank galt allen, die sich für Erlenbach engagiert haben.

Bei den Informationen gab Herr Belzner bekannt, dass wieder Heckenschnitt am Festplatz zum anschließenden Hacken bereitgelegt werden kann. Die Bevölkerungsfortschreibung in Erlenbach ergab, dass mit jetzt 350 Einwohnern zehn Einwohner mehr gemeldet sind als zum Abschluss 2021.

Anschließend übergab Ortsvorsteher Belzner das Wort an Bürgermeister Ralf Killian. Das Stadtoberhaupt ging in seinem Jahresrückblick auf das abgelaufene Jahr ein, das wiederum von Planungen und Vorbereitungen geprägt war. Er bedankte sich bei den Bürgern für die hervorragende Mitarbeit bei den Jubiläumsfeiern der Stadt.

Weiterhin zeigte Bürgermeister Killian die vielseitigen zu bewältigenden Aufgaben für das neue Jahr auf, es gibt wieder viel zu tun, trotz permanenter finanziell enger Spielräume der Stadt.

Als nicht angekündigter Tagesordnungspunkt wurde als Überraschung die Ehrung des Ortschaftsrats Bernhard Steinbrenner für 50-maliges unentgeltliches Blutspenden vorgenommen. Belzner dankte für das hoch anzurechnende Engagement zugunsten von Personen, die dringend auf die Blutspenden angewiesen sind.