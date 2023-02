Veränderungen im Vorstand

Hüngheim. Vor der Jahreshauptver-sammlung der Feuerwehr-Abteilung Hüngheim fand die Mitgliederversammlung des „Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Hüngheim“ statt. Den Tätigkeitsbericht erstattete Schriftführer Steffen Magosch. Er berichtete über die Aktivitäten in den Berichtsjahren 2020 bis 2022. Seit Beginn der Pandemie war das Maibaumfest im vergangenen Jahr, bei dem die Mitglieder des Fördervereins beim Ausschank der Getränke unterstützten, neben der Jahreshauptversammlung in 2020 die einzige Veranstaltung, die es zu erwähnen gab.

Kassierer Bernd Sebert berichtete detailliert über die Einnahmen und Ausgaben in den letzten drei Jahren sowie über einen positiven Kassenbestand zum Jahresende 2022. Darüber hinaus teilte er mit, dass er nicht mehr für das Amt des Kassierers zur Verfügung stehen werde.

Heiko Götzinger, der mit Erik Longin die Kasse geprüft hatte, bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. Zu Beanstandungen gab es keinen Anlass. Die beantragte Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Gemäß der Satzung standen in diesem Jahr Neuwahlen an. Neben Kassierer Bernd Sebert hatte bereits Beirat Markus Brell im Vorfeld mitgeteilt, sein Amt nicht weiter ausführen zu können. Auch Hagen Grosche sowie Kassenprüfer Erik Longin möchten ausscheiden. Bürgermeister Ralf Killian nahm die Neuwahlen vor. Vorsitzender Günter Noe wurde in seinem Amt bestätigt, wie auch Armin Müller als sein Stellvertreter, sowie Steffen Magosch als Schriftführer.

Neu in den Vorstand wurde Patrick Longin als Kassierer gewählt. Als Beiratsmitglied wurden Tobias Nies und Christian Heffele im Amt bestätigt und Jannik Hettenbach neu gewählt. Als Kassenprüfer fungieren Heiko Götzinger und Thomas Brell. F