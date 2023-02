Günter Noe bleibt Kommandant

Hüngheim. Die Jahresberichte für die letzten drei abgelaufenen Vereinsjahre, Neuwahlen sowie Ehrungen und Beförderungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Abteilung Hüngheim, die im Saal des Gerätehauses stattfand. Schriftführer Steffen Magosch sagte in seinem Tätigkeitsbericht, von 2020 bis 2022 gab es insgesamt 29 Alarmierungen. Sieben sonstige Einsätze ohne Alarmierung, wie bei kirchlichen Anlässen, waren ebenfalls zu vermelden. Der Mitgliederstand betrug zum 31. Dezember 2022 28 , elf gehörten der Jugendfeuerwehr an und 14 der Alterswehr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mark Engelmann informierte über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr. In den letzten drei Jahren trafen sich die Jugendlichen zu 14 Übungen und drei Arbeitseinsätzen. Der Mitgliederstand betrug zum 31. Dezember elf Mitglieder, davon acht Jungen und drei Mädchen.

Den Kassenbericht erstattete Kassierer Bernd Sebert. Heiko Götzinger, der mit Erik Longin die Kasse geprüft hatte, bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. Die von ihm beantragte Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Mehr zum Thema Generalversammlung Männerturngruppe erweitert Angebot des TSV Mehr erfahren Hauptversammlung Ehrungen bei der Kembacher Feuerwehr Mehr erfahren Feuerwehrabteilung Sonderriet zog Bilanz Floriansjünger freuen sich schon auf das neue Gerätehaus Mehr erfahren

Bei den Wahlen wurde Bürgermeister Ralf Killian zum Wahlleiter bestimmt. Abteilungskommandant Günter Noe wurde in seinem Amt bestätigt, wie auch der stellvertretende Abteilungskommandant Armin Müller und Schriftführer Steffen Magosch. Als Kassierer wurde Patrick Longin neu gewählt. Ausschussmitglieder sind Tobias Nies, Christian Heffele und Jannik Hettenbach. Jugendwart Mark Engelmann wurde einstimmig wiedergewählt, wie auch seine beiden Stellvertreter Martin Wolfarth und Patrick Login. Als Kassenprüfer wurden Thomas Brell und Heiko Götzinger gewählt und als Ausschussmitglied der Gesamtwehr Christian Heffele.

Abteilungskommandant Günter Noe nahm Ehrungen und Beförderungen vor. Er beförderte Hagen Grosche, Patrick Longin, Steffen Magosch und Martin Wolfarth zum Hauptfeuerwehrmann sowie Gabriel Hambrecht zum Feuerwehrmann. Gabriel Hambrecht hatte 2020 die Truppmann 1 Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen und Rene Essig wurde zum Bediener einer Desinfektionsanlage ausgebildet.

Der stellvertrtende Kreisbrandmeister Thomas Link überreichte an Patrick Longin, Christian Heffele und Fabian Nied für ihren 15-jährigen aktiven Feuerwehrdienst das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Bronze, an Philipp Friedlein für 25 Jahre das Ehrenzeichen in Silber und an Andreas Illek für 40 Jahre das Ehrenzeichen in Gold.

Für 70 Jahre Zugehörigkeit zur Feuerwehr wurde Willi Kolb geehrt. Franz Deuser und Paul Friedlein wurden für 65 Jahre sowie Josef Müller und Werner Kern für 60 Jahre geehrt. Zuletzt würdigte Abteilungskommandant Noe die aus dem Vorstand ausgeschiedenen Mitglieder, darunter Bernd Sebert, der 25 Jahre Mitglied des Gesamtausschusses der Feuerwehr Ravenstein und 31 Jahre lang Vorstandsmitglied der Abteilungswehr in unterschiedlichen Positionen war. Ebenso würdigte Noe die Verdienste von Markus Brell, der sechs Jahre als Beisitzer und 20 Jahre als Schriftführer fungierte.

Für ihre Verdienste um die Feuerwehr verlieh Thomas Link sowohl Bernd Sebert als auch Markus Brell die Ehrennadel des Kreisfeuerwehrverbandes des Neckar-Odenwald-Kreises in Bronze. Mit der Ehrennadel in Silber wurden Armin Müller und Christian Heffele geehrt. Auch Erik Longin und Hagen Grosche wurden für ihre langjährigen Dienste im Vorstand der Abteilungswehr geehrt.

Stadtkommandant Christian Albrecht sagte, 2022 hatte die Gesamtfeuerwehr Ravenstein 33 Einsätze zu verzeichnen. Es wurde ein Logistikanhänger mit Faltpavillon und Nasstrockensauger beschafft. Der Einbau des Digitalfunks werde in diesem Jahr umgesetzt. F