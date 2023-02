Männerturngruppe erweitert Angebot des TSV

Kupprichhausen. Die Generalversammlung des TSV fand im Sportheim statt, Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden lobte Ortsvorsteherin Karin Körner das große Engagement des Vereins sowohl im sportlichen als auch im gesellschaftlichen Bereich. Für die Zukunft wünschte sie dem Verein auch weiterhin viel Erfolg und ein allseits gutes Miteinander.

Nachdem Schriftführer Daniel Weiß das Protokolle der letzten Generalversammlung vorgetragen hatte, gab es vom Vorsitzenden Dieter Hehn einen detaillierten und umfassenden Jahresbericht. Mit einem Mitgliederstand von 240 Aktiven und Passiven habe man eine starke Mitgliederbasis, jedoch schwindet der Anteil an Jugendlichen. Seit Herbst gebe es auch eine Männerturngruppe sowie ein wöchentliches Funktionstraining, die von Wilma Weiß geleitet werden. Sehr aktiv war man im örtlichen und gesellschaftlichen Vereinsleben. Das erste Jahr nach Corona war ein sehr ereignisreiches und intensives Vereinsjahr, so der Vorsitzende in seinem Resümee.

Für die Damenturnabteilung gab Abteilungsleiterin Monika Noe einen detaillierten Überblick über die vielfältigen Aktivitäten der vier Damenturngruppen in den verschiedenen Altersstufen.

Der Bericht des erkrankten Jugendabteilungsleiters Bernd Vollert wurde vom Vorsitzenden Dieter Hehn vorgetragen. Er berichtete über die Jugendspielmannschaften der A-, B-, C-, D-, E- Jugend sowie der Bambini, in denen Jugendliche des TSV spielen. Erfolgreich war der vom TSV ausgerichtete Jugendspieltag im September. Auch warb Bernd Vollert um Betreuer und Trainer für den Jugendbereich.

Über die zurückliegende und laufende Spielsaison der ersten und zweiten Mannschaft in der Spielgemeinschaft mit dem TSV UNterschüpf berichtet Fußballabteilungsleiter Robin Haun. Er hoffe, dass die für die laufende Spielsaison gesteckten Ziele in der SG erreicht werden können.

Positives über die Entwicklung der Finanzen berichtete Kassierer Dominik Noe. Kassenprüfer Matthias Rieger, der zusammen mit Lisa Kuba -Hasenfuß die Kassenführung geprüft hatte und dem Kassierer eine korrekte Kassenführung bescheinigte, stellte den Antrag auf Entlastung des Vorstands. Seinem Antrag folgte die Versammlung einstimmig.

Waltraud Grünewald vom Main- Neckar-Turngau lobte das Engagement des Vereins im Breitensport, im Damenturnbereich sowie dem neu hinzugekommenen Männerturnen. Für ihr besonderes aktives Engagement in der Damenturnabteilung überreichte sie Ehrenkunde und Ehrennadel des deutschen Turnerbundes an Wilma Weiß, Karin Körner und Siglinde Kinzel.

Vorsitzender Dieter Hehn nahm die Vereinsehrungen vor. Für zehn Jahre aktiven Einsatz im Verein wurden geehrt Isabell Dietz von der Damenturnabteilung sowie die aktiven Fußballer Nico Rapp und Achim Schyle, für 15 Jahre Stefan Haun sowie für 20 Jahre Wilma Weiß die sich in der Damenturnabteilung, dem Männerturnen und dem Funktionstraining aktiv einbringt. Die Ehrenurkunde des Vereins und ein Weinpräsent erhielten für 25 Jahre Mitgliedschaft Heike Kilian, für 40 Jahre Liselotte Heffner und Wolfgang Kilian und für 50 Jahre Roland Braun, Helmut Heffner, Reinhold Schweizer und Heinz Weber überreicht.

Einhellige Zustimmung fand auch die vom Vorstand vorgeschlagene Satzungsänderung. Danach kann künftig der Posten des Kassierers mit zwei gleichberechtigten Personen besetzt werden, der dritte Vorsitzende wird zum Abteilungsleiter Freizeit-Sport, die Zahl der Beisitzer auf fünf erhöht.

Zügig verliefen die Wahlen, die vom Vorsitzenden Dieter Hehn durchgeführt wurden. Gewählt wurden zum zweiten Vorsitzenden Johannes Schenk, erster Kassierer Jochen Haun und Tobi Schweizer (gleichberechtigt), zweiter Schriftführer Luca Körner, Jugendleiter Bernd Vollert, Abteilungsleiter Freizeit/Sport Ben Hehn, als Beisitzer Simone Scherer, Nico Messemaker und Dominik Noe sowie als Platzkassier Thomas Englert.

Aus dem Vorstand verabschiedet wurden Sabrina Rabenstein und Marcel Hasenfuß als Beisitzer und Helmut Heffner als Platzwart sowie Marion Vollert, die seit 1988 in verschiedenen Leitungsfunktionen und Vorstandsämtern und seit 2022 als zweite Schriftführerin aktiv war. In Anerkennung ihrer besonderen Verdienste beschloss die Versammlung sie zum Ehrenmitglied zu ernennen. Krankheitsbedingt konnte Marion Vollert die Ehrung nicht entgegennehmen. prewe