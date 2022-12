Paketzentrum war Thema

Oberwittstadt. Der Gemeinderat von Ravenstein handelte den Punkt zu den Bewertungs- und Inventurrichtlinien zur Erstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Ravenstein zum 1. Januar 2019 zügig ab. Den etwas komplizierten Sachverhalt erläuterte Rechnungsamtsleiterin Sandra Schöll. Der Gemeinderat stimmte der Anwendung der Richtlinien für die Stadt Ravenstein zu.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ informierte Bürgermeister Ralf Killian den Gemeinderat über die stattgefundene Informationsversammlung zum geplanten Paketzentrum der Post im RIO in Osterburken und die damit verbundene Auswirkung auf die Stadt Ravenstein. In seinem Jahresrückblick (es wird noch berichtet) sagte Killian, dass man im abgelaufenen Jahr in der Stadt viel bewegte. In ein bis zwei Jahren werde man die Früchte der Arbeit sehen können. F