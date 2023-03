Lösung bei Dirigentensuche in Sicht

Oberwittstadt. Dass der örtliche Musikverein fest in die dörfliche Gemeinschaft eingebunden ist, zeigte das überaus große Interesse der Bevölkerung, denn zur 59. Jahreshauptversammlung für das Vereinsjahr 2022 im Gemeinschaftshaus waren rund 50 Mitglieder und Gäste anwesend. Für den neuen Vorsitzenden Lukas Rothengaß war es die erste Versammlung in seiner Amtszeit, in deren Mittelpunkt neben den Berichten auch Ehrungen langjähriger Mitglieder standen. Ein Hoffnungsschimmer gibt es auch bei der Besetzung der derzeit vakanten Dirigentenstelle, wo sich in den nächsten Tagen eine Lösung abzeichnet.

Rückblick auf Vereinsjahr

Schriftführerin Sophia Göller einen Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr. Der Musikverein hat derzeit 26 aktive und 63 Fördermitglieder. Es fanden im Berichtszeitraum 34 Musikproben und zwölf öffentliche Auftritte statt. Wie der Vorsitzende ergänzte, sei man aktuell auf Dirigentensuche. Bisher haben sich zwei Kandidaten vorgestellt. Man hoffe, alsbald wieder einen Dirigenten zu haben. Derzeit nehmen 20 Musikerinnen und Musiker aktiv an den Proben teil.

Den Kassenbericht erstattete Andreas Eberhard. Die Kasse wurde von Susanne Weissenberger und Armin Jenninger geprüft, welcher dem Kassenwart eine einwandfreie Kassenführung bescheinigte. Beanstandungen ergaben sich nicht. Die Entlastung erfolgte einstimmig.

Der Vorsitzende bedankte sich bei Musikern für die gute Beteiligung bei den Proben und Auftritten. Von insgesamt 46 Auftritten und Proben besuchte Norbert Schmitt 39 und Susanne Weissenberger und Andreas Eberhard jeweils 41. Sie erhielten ein Präsent.

Ehrungen folgten: Mit der goldenen Ehrennadel des Vereins für ihre 15- jährige Mitgliedschaft wurde Sophia Göller geehrt, die zudem seit 2018 Beisitzerin und seit September 2022 das Amt der Schriftführerin ausübt. Für 25-jährige Mitgliedschaft hätte Raphael Göbel mit der Ehrennadel in Silber mit Lorbeerkranz geehrt werden sollen. Er war krankheitsbedingt nicht anwesend. Einen Geschenkkorb für ihre 35-jährige Mitgliedschaft erhielten Michael Gramling und Sonja Herold sowie Roland Müller und Klaus Schmitt für ihre 45-jährige Mitgliedschaft. Ingrid Friedlein, Manfred Göbel und Burkhard Volk wurden für ihre 25-jährige fördernde Mitgliedschaft mit einem Präsent ausgezeichnet.

Die Vorsitzende der Jungen Musik Ravenstein Marina Stern verlieh den beiden Jungmusikern Louis Schmitt und Gabiela Jouravle das Leistungsabzeichen in Bronze mit der dazugehörenden Ehrenurkunde. Sie seien trotz der Pandemie und ausgefallenen Übungsstunden bei der „Stange“ geblieben und haben die Ausbildung erfolgreich absolviert.

Sie nutzte die Gelegenheit, die Arbeit der jungen Musik Ravenstein kurz vorzustellen, die seit acht Jahren besteht. In dieser Zeit wurden bereits, viele Jungmusiker ausgebildet. Seit Januar besteht wieder ein Jugendorchester unter der Leitung von Sebastian Stahl, was sie freut, denn die Kinder werden nicht nur an den einzelnen Instrumenten ausgebildet, sondern auch das gemeinsame Musizieren wird gefördert. Zudem ist man eine Kooperation mit der Musikschule Bauland eingegangen.

Ortsvorsteher Erhard Walz bat die Mitglieder, die sich bisher bei vielen dörflichen Aktionen beteiligten, erneut um Unterstützung, denn nur so könne man Projekte voranbringen, was auch eine gute Außendarstellung des Stadtteils ermöglicht. Bürgermeister Ralf Killian erwähnte lobend den musikalischen Auftritt des Musikvereins bei der 50-Jahr Feier der Stadt. Zum Schluss gab der Vorsitzende noch einige Termine bekannt. Am Sonntag, 30. April, findet eine öffentliche Musikprobe beim Maibaumstellen der Feuerwehr statt. Neben den üblichen Auftritten bei kirchlichen Veranstaltungen und Geburtstagen wird das Fußballspiel am TSV Sportfest wieder mit ein Höhepunkt im Vereinsleben sein, wie auch das Grünkernfest, das am Sonntag 10. September stattfindet. F