Grüngutplatz wird errichtet

Erlenbach. Im Mittelpunkt der ersten Gemeinderatssitzung im neuen Jahr, die im Saal des Bürgerhauses in Erlenbach stattfand, standen neben der Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung eines Kriterienkataloges für Freiflächenphotovoltaikanlagen (siehe weiteren Bericht auf dieser Seite) Bauanträge auf der Tagesordnung.

Bürgermeister Ralf Killian begrüßte zur Sitzung eine stattliche Anzahl interessierter Zuhörer. Informationen gab es zum Bauantrag Umnutzung des Mehrzweckraumes in einen Gruppenraum im Zentralkindergarten in Oberwittstadt. Es handelt sich hier, so Bauamtsleiter Timo Behm, um die gleiche Thematik wie beim Bauantrag von 2019, diese Genehmigung war allerdings auf drei Jahre befristet.

Der Ortschaftsrat Oberwittstadt gab seine Zustimmung. Einen Beschluss hatte das Gremium hier nicht zu fassen, wie auch beim nächsten Bauantrag zur Errichtung eines Grüngutplatzes auf Gemarkung Hüngheim. Hier sollen ein Grüngutplatz, eine Verkehrsstraße und eine Überdachung der Lagerfläche mit Entwässerung hergestellt werden. Die Überdachung erfolgt in Form einer Rundbogenhalle aus Stahlkonstruktion. Bei diesem Antrag werden keine Befreiungen beantragt.

2022 sind Geld- und Sachspenden in Höhe von 10 732,07 Euro bei der Stadt Ravenstein eingegangen, berichtete Rechnungsamtsleiterin Sandra Schöll.

Eine Auflistung der Spenden lag dem Gemeinderat als Tischvorlage vor. Er nahm den Spendenbericht zur Kenntnis und stimmte der Annahme der aufgeführten Spenden und deren Verwendung zu. F