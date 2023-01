Öffnungszeit verdreifacht

Krautheim. Im Jagsttal steht seit einigen Tagen ein neuer Grüngut- und Reisigplatz zur Verfügung: Auf mehr als 2300 Quadratmetern erwarten die Hohenloher Bürgerinnen und Bürger in Krautheim-Hühnerfeld eine komfortable Entsorgungseinrichtung sowie gratis Hohenloher Grüngutkompost zum Mitnehmen – solange Vorrat reicht. Bürgermeister Andreas Köhler und Betriebsleiterin Silvia Fritsch sowie weitere Vertreter der Abfallwirtschaft (AWH) eröffneten den neuen Platz gemeinsam.

„Wir freuen uns, dass wir zusammen mit der Abfallwirtschaft am altbekannten Platz in Krautheim einen neuen und modernen Grüngutplatz anbieten können“, sagte Krautheims Bürgermeister Andreas Köhler anlässlich der Eröffnung. „Unser herzlicher Dank gilt der Stadt Krautheim für die gute Zusammenarbeit“, so AWH-Betriebsleiterin Silvia Fritsch. „Der neue Platz wurde gleich am ersten Tag gut angenommen. Manche Bürgerinnen und Bürger waren sogar ohne Grüngut gekommen, um sich umzusehen. Andere kamen extra mit Auto und Anhänger angefahren, um unseren Hohenloher Grüngutkompost für den eigenen Garten zu holen. Es ist für uns besonders schön zu sehen, dass unser eigener Kompost so gut ankommt.“

Das war eine Überraschung

Die ersten Besucher erwartete neben dem neuen Platz auch eine weitere Überraschung: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abfallwirtschaft überreichten ihnen ein gut gefülltes „Hohenloher Obst- und Gemüsesäckchen“ mit Früchten und Gemüse aus der Region.

Die Öffnungszeiten des Grüngutplatzes in Krautheim-Hühnerfeld haben sich mit der Neueröffnung fast verdreifacht. Er steht allen Bürgerinnen und Bürgern des Hohenlohekreises mittwochs von 9 bis 12 Uhr sowie freitags und samstags von 13 bis 17 Uhr gegen Vorlage der AWH-Servicekarte zur Verfügung. Bei Schnee- und Eisglätte bleibt der neue Grüngutplatz Krautheim-Hühnerfeld ebenso wie alle anderen Grüngutplätze im Hohenlohekreis geschlossen. stk