Förderverein gegründet

Oberwittstadt. Im Vereinsheim Oberwittstadt fand eine Versammlung zur Gründung des Fördervereins der Kindertagesstätte Entdeckerzwerge Ravenstein statt. Marina Müller begrüßte im Namen des Elternbeirats der Kindertagesstätte die Anwesenden, insbesondere Silvia Zipf als Vertreterin von Bürgermeister Ralf Kilian, Sandra Schöll, Kämmerin der Stadt Ravenstein und Katina Göhlich von der Kita-Leitung.

Im zweiten Tagesordnungspunkt wurden Marina Müller zur Sitzungsleiterin und Elena Heffele zur Protokollführerin bestimmt. Nach der Feststellung der Anzahl stimmberechtigter Teilnehmer und der Genehmigung der Tagesordnung kam es zur Aussprache über die Gründung des Fördervereins. Marina Müller erklärte, dass es um die finanzielle und ideelle Unterstützung der Kita gehe. Der Förderverein wolle für die Bildung und Erziehung der Kinder Veranstaltungen organisieren, Ausflüge planen und besondere Projekte durchführen. Sie zitierte dabei das Motto: „Einer schafft viel. Viele schaffen mehr.“

Marina Müller las die erarbeitete Satzung vor, die von allen Anwesenden verabschiedet wurde. Danach führte Sandra Schöll die Wahl des Vorstands durch. Folgende Personen wurden in den Vorstand gewählt: Marina Müller (Vorstand), Janine Nied (stellvertretender Vorstand), Elena Heffele (Schriftführerin), Jennifer Kappes (Kassiererin), Klaus Hopf und Sandra Nebenführ (Kassenprüfer). Alle weiteren Elternbeiräte wurden zu Beisitzern erklärt. Im Anschluss an die Wahlen wurde die Satzung von allen Gründungsmitgliedern unterschrieben.

Zum Abschluss erläuterte Marina Müller das weitere Vorgehen und machte einen Ausblick auf die nächsten Vorhaben. Sie führte an, dass sich der Förderverein auch am Ravensteiner Stadtfest, am 11. September, mit einer Spielstraße, einer Tombola und einem Malwettbewerb beteiligen werde. Auch im neuen Kindergartenjahr möchte der Förderverein die sehr gute Arbeit der Erzieherinnen finanziell und durch persönliche Leistung unterstützen, damit für die Kinder viele lehrreiche und unterhaltsame Angebote möglich gemacht werden.

Abschließend bedankte sich Marina Müller bei allen, die bei der Erarbeitung der Satzung und bei der Vorbereitung der Versammlung mitgearbeitet haben und lud alle dazu ein, mit einem Glas Sekt auf die erfolgreiche Gründung des Fördervereins anzustoßen.