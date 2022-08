Dorfplatz erstrahlt in neuem Glanz

Bronnacker. Nachdem die letzten Regentropfen gefallen waren, kamen viele Besucher zum neu gestalteten Dorfplatz, der mit einem gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen nach der Fertigstellung eröffnet wurde. Die aufgestellten Tische reichten daher nicht mehr aus, so dass noch welche aus dem Jugendraum geholt werden mussten. Ortsvorsteherin Katrin Wölfel freute sich in ihrer Begrüßung, dass so viele Gäste gekommen waren. Besondere Grußworte richtete sie an die stellvertretende Bürgermeisterin Susanne Grimm (Bronnacker) und die anwesenden Mitglieder des Ortschaftsrates.

Pandemie zerschlug Pläne

Wie sie betonte, plante man schon länger den bestehenden Belag zu erneuern. Das Vorhaben wurde aber wegen der bestehenden Corona-Pandemie immer wieder verschoben. Die Aufwertung des Dorfplatzes ist jedoch immer noch nicht abgeschlossen, da die Hütte noch einen neuen Anstrich benötigt. „Zudem soll dort noch ein ,LaienDefi’ installiert werden“, betonte die Ortsvorsteherin.

Zur geplanten Beschaffung sollen die Einwohner des Dorfes um Mithilfe gebeten werden. Der Förderverein Bürgerhaus Bronnacker hat schon vor einiger Zeit eine Beteiligung zur Investition zugesagt. Außerdem ist geplant, an diesem neu gestalteten Dorfplatz zukünftig öfter Kaffee und Kuchen anzubieten, um ein gemeinsames Miteinander zu fördern.

Die stellvertretende Bürgermeisterin von Rosenberg, Susanne Grimm sprach in ihrer Ansprache von einem „schönen Tag für das Dorf“. Eine Einweihung sei immer etwas Besonderes, denn dann sei etwas Neues geschaffen worden, wie jetzt dieser neu gepflasterte Dorfplatz.

Sie überbrachte auch die Grüße von Bürgermeister Ralph Matousek sowie dem Gemeinderat und erinnerte daran, dass vor 17 Jahren die Neugestaltung der Ortsmitte und der neue Brunnenplatz mit einem großen Festabend gefeiert wurden. „In diesen 17 Jahren wurde der Platz“, so Susanne Grimm, „immer gut von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen“.So findet er Verwendung für das Damenkaffeekränzchen, private Brunnenfeste, ist Treffpunkt für Kinder und Jugendliche und auch ganz herausragend als Ort, wo es immer sehr stimmungsvoll auf Weihnachten zugeht. Über den alljährlichen Aufbau der Krippe freuen sich nicht nur die jungen sondern auch die betagten Einwohner.

Hervorragender Standort

Der Standort ist hervorragend aber es gibt auch immer etwas zu verbessern und zu modernisieren und da hat sich immer deutlicher gezeigt, dass ein gepflasterter Platz Vorteile bietet. Er ist optisch schöner und vor allem aber auch mit Gehhilfen und Kinderwagen gut zu begehen. Die erfolgte Neugestaltung wertet den Platz auf und lädt ein, ihn zukünftig wieder neu zu entdecken und zu beleben.

Seit einiger Zeit habe man im Ortsteil Bronnacker das Glück, dass eine hohe Zahl an jungen Familien mit zahlreichen Kindern dort wohnt und zwischenzeitlich heimisch geworden ist. „Vielleicht“, so Grimm, „kann ja der neue Brunnenplatz, neben dem Spielplatz auch zu einem Treffpunkt werden.“ Ob der Platz lebe oder nicht, das liege an den Einwohnern selbst.

Ihr abschließender Dank galt der ausführenden Firma Bernhard Beckmann (Merchingen), denn bei den hohen Temperaturen der letzten Wochen war die Arbeit für ihn und seine Mitarbeiter ein „sehr heißes Pflaster“. Ihr Dank galt auch den Mitarbeitern des gemeindlichen Bauhofes für ihre Mitarbeit und ein besonderer Dank auch dem Ortschaftsrat, der sich für die Aufwertung des Platzes einsetzte. F