„Beachtliche Arbeit“

Unterwittstadt. Ein Rückblick auf das abgelaufene Vereinsjahr sowie Neuwahlen des Vorstandes standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Heimat - und Kulturvereins Unterwittstadt.

Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Jeannette Schmitt erstattete Schriftführer Johannes Gehrig den Tätigkeitsbericht. Mit Verringerung der Corona-Maßnahmen konnte zur Freude der Bevölkerung wieder einige, auch traditionelle Veranstaltungen durchgeführt werden. Ein Höhepunkt im Vereinsjahr war der Ausflug nach Würzburg. In den Sommerferien organisierte der Heimat - und Kulturverein gemeinsam mit dem Jugendtreff einen Spielenachmittag im Rahmen des Ravensteiner Ferienprogramms.

Zahlreiche Mitglieder unterstützten im September die Feiern zum Jubiläumsfest „50 Jahre Ravenstein“ und halfen bei der Bewirtung mit. Zum Jahresabschluss veranstaltete der Verein nach zweijähriger Zwangspause wieder einen „Weihnachtszauber“ auf dem Gelände der WM-Scheune.

Den Kassenbericht erstattete Marion Gulden. Dominik Väth und Andreas Eckert beantragten nach positiver Prüfung der Unterlagen die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte. Die von Lukas Diemer durchgeführten Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis. Vorstand: Jeannette Schmitt, 2. Vorstand: Erik Pfeiffer, Schriftführer: Johannes Gehrig, Kassierer: Marion Gulden, Beisitzer: Michael Merz, Friedrich Glattbach und Marcus Weber, Kassenprüfer: Andreas Eckert und Armin Stock.

In den Grußworten bedankten sich sowohl Ortsvorsteher Danny Barie und Bürgermeister Ralf Kilian für die ehrenamtlich geleistete Arbeit und sahen es als „beachtlich“ an, was der Verein zusammen mit dem Dorf als kleinster Stadtteil Ravensteins alles „auf die Beine stellt“.

Bei den Vorhaben ist unter anderem eine Grundreinigung des Schulhauses sowie die Erneuerung der Tischplatten am Spielplatz geplant. Im Friedhof ist vorgesehen, das Urnengrabfeld durch Auffüllen von Erde eben anzulegen. F