2023 soll für viele Baumaßnahmen der Startschuss fallen

Ballenberg. Auf der Tagesordnung der letzten Sitzung des Ortschaftsrates in diesem Jahr, die im Bürgerhaus stattfand, standen sieben Punkte. Beschlüsse fasste das Gremium nicht.

Nach Begrüßung und Regularien erstattete Ortsvorsteher Clemens Walz seinem Jahresrückblick. Es fanden insgesamt vier Ortschaftsratssitzungen statt. Ende November waren in Ballenberg 449 Personen gemeldet, was einen leichten Rückgang zu 2021 bedeutet.

Von großem Interesse sei immer die Höhe der Wasserentnahme an der Wasserstelle in der Kurzmainzstraße, sagte Walz. Wie zu erwarten, war die Entnahme auf Grund des sehr heißen und trockenen Sommers mit 750 Kubikmeter sehr hoch und zudem noch höher als im bisherigen Rekordjahr 2003. Auch in diesem Jahr ist wieder eine Kostendeckung erzielt worden. In seinen weiteren Ausführungen ging Walz auf Aktionen und Veranstaltungen in Ballenberg ein. Der Ortschaftsrat hat die geplante Erweiterungsfläche des Neubaugebietes von Bäumen freigeräumt und die Wippe am Spielplatz instandgesetzt. Das Aufstellen des Maibaumes fand wieder statt, wie auch das Pfingstfest des „MS EinStein“.

Gleich zwei Jubiläen wurden auf dem Festplatz gefeiert werden: das 50-jährige Bestehen der Stadt Ravenstein sowie das 100-Jahr-Jubiläum des SV Ballenberg. Traditionell wurde an Kerwe der Hammeltanz durchgeführt, das anschließende Fest bezeichnete Walz als „bombastisch“.

In seinem Ausblick ging der Ortsvorsteher auf die geplanten Aktionen ein, die unter der Regie des Ortschaftsrates durchgeführt werden sollen. Schwerpunkt wird die Umgestaltung der Außenanlage der Blockhütte sein. Im alten Rathaus in der Stadtstraße könne der ehemalige Jugendraum zukünftig von Vereinen genutzt werden. Der Treppenaufgang soll deshalb neu gestrichen werden, wenn das beantragte Budget im Haushalt 2023 genehmigt wird.

Ortsvorsteher Walz informierte weiter, dass im Bürgerhaus die Warmwasserversorgung umgestellt worden ist. Der Beamer wird in Kürze fest installiert. Der Ortschaftsrat plant zudem, die Straßenschilder durch zusätzliche Schilder zu ergänzen, auf welchen der historische Bezug der Straßennamen erklärt wird. Ein Angebot über die Schilder liegt vor.

Die finale Ausführung und Finanzierung müssen aber noch festgelegt werden. Zuletzt erwähnte der Ortsvorsteher, dass 2024 wieder Kommunalwahlen stattfinden. Die Kandidatensuche wird bereits Ende 2023 erfolgen.

Zum Tagesordnungspunkt „Informationen aus dem Gemeinderat“ sagte Walz, dass mit den Bauarbeiten zur Erweiterung des Neubaugebietes nach Aussage der Firma Konrad Bau Mitte Februar begonnen werden soll. Der Ausbau des Glasfasernetzes ist in Ravenstein für 2024 geplant. Das Material für den Anschluss an die Wasserversorgung NOW ist teilweise geliefert und lagert in Oberkessach. Dem baldigen Baubeginn steht nichts im Weg. Anschließend berichtete Bürgermeister Ralf Killian zu aktuellen Themen, die in der Verwaltung bearbeitet werden, wie über den aktuellen Standort Rettungshubschrauber sowie Lebensmittelmarkt und Hochwasserschutz.

In seinem Ausblick ging er auch auf die geplanten Bautätigkeiten in Ballenberg ein.

Zum Schluss der Sitzung bedankte sich Ortsvorsteher Clemens Walz bei den Ortschafts- und Gemeinderäten, bei Bürgermeister Killian, der Verwaltung und den Mitarbeitern des Bauhofes für die stets gute Zusammenarbeit – sowie bei allen Bürgerinnen und Bürgern und den Vereinen für das Engagement zum Wohle des Stadtteils Ballenberg. F