14 Events im Angebot

Raenstein. „Ravi“ ruft Buben und Mädchen aus Ravenstein auf, am Ferienprogramm teilzunehmen. Insgesamt gibt es 14 verschiedene Aktionen.

Beginn ist am Freitag, 29. Juli, mit der Aktion „Wandern mit Spielen“ von 14 bis 17 Uhr. Treffpunkt: Spielplatz Unterwittstadt, für Kinder von sechs bis zehn Jahre. teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos. Veranstalter sind zusammen Heimat- und Kulturverein und Jugendtreff Un-terwittstadt.

Mittwoch 3. August Trampolinspringen für Kinder von sechs bis acht Jahren. Treffpunkt: Lindenplatz (Schulhof) in Merchingen. Bei schlechtem Wetter findet die Veran-staltung in der Sporthalle in Merchingen statt. Beginn ist um 15 Uhr.Veranstalter ist der SV Ballenberg, für Kinder von neun bis zehn Jahre.

Donnerstag, 4. August: „Spiel und Spaß mit Ponys für Kinder von vier bis sechs Jahre. Beginn: 14 Uhr, Ende 16 Uhr. Treffpunkt: Siedlung Steinig 3, in Merchingen. Veranstalter ist der Reiterhof Lukka, Julia Aisenbrey. Die Veranstaltung findet auch bei Regen, dann in der Reithalle statt.

Samstag: 6. August von 10 bis 16 Uhr „DFB-Fußballabzeichen“ auf dem Sportgelände Hüngheim für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahre. Veranstalter: JF Ravenstein.

Dienstag, 9. August „Besuch der Kunstwerkstatt Bauland“. Treffpunkt: Elsbeerweg 5 in Rosenberg-Bronnacker, für Kinder von fünf bis acht Jahre. Dauer von 14.30 bis 17.30 Uhr. Die Kinder werden nach Bronnacker gebracht und dort wieder abgeholt. Veranstalter ist die KFD Ballenberg-Unterwittstadt.

Donnerstag, 11. August „Outdoor-Spiele: Sport und Spaß im Freien“. Uhrzeit: 14.30 bis 17.30 Uhr im Außenbereich des Bürgerzentrums Erlenbach, für Kinder im Alter von sieben bis elf Jahre. Die Organisation übernimmt die Gymnastikgruppe Erlenbach.

Montag, 15. August „Spiel und Spaß mit Ponys für Kinder von sieben bis zehn Jahre“. Beginn 14 Uhr, Ende 16 Uhr. Treffpunkt: Siedlung Steinig 3, in Merchingen. Veranstalter: Reiterhof Lukka, Julia Aisen-brey. Die Veranstaltung findet auch bei Regen, dann in der Reithalle statt.

Mittwoch 17. August: Die Volksbank Kirnau ruft auf zum „Spiel- und Spaßnachmittag“. Zeit: 14 Uhr bis 16.30 Uhr. Treffpunkt: Sportplatz Osterburken. Für Kinder von sieben bis zehn Jahre. Eine Anmeldung ist erforderlich bei Steven Grausam, Volksbank Kirnau, Telefon 06291/640441.

Donnerstag, 18. August: „Wir bauen gemeinsam ein Insektenhotel“. Von 14.30 bis 17 Uhr. Alter: sechs bis zehn Jahre. Die Veran-staltung findet auch bei schlechtem Wetter statt. Organisator: KFD Hüngheim.

Freitag, 19. August: „Escape Natur – eine etwas andere Schnitzeljagd. Beginn: 14.30 Uhr am Bürgerzentrum Erlenbach. Veranstalter ist der Fischerverein Erlenbach, für Kinder von sechs bis 14 Jahre.

Mittwoch, 24. August: „Biberwanderung“. Treffpunkt: Friedhofsparkplatz in Merchingen. Uhrzeit: 10 bis 12 Uhr, für Kinder ab sechs Jahre. Organisator: Biberberater Markus Volk.

Mittwoch 31. August „Schulfit Ponytag“. Beginn 10 Uhr und Ende 16 Uhr. Treffpunkt: Siedlung Steinig 3, Merchingen. Veranstalter: Reiterhof Lukka, Julia Aisenbrey. Für Kinder von fünf bis sieben Jahre. Die Veranstaltung findet auch bei Regen, dann in der Reithalle, statt.

Die letzte Veranstaltungist am Mittwoch, 31. August. Der Musikverein Ballenberg ruft die Kinder absechs Jahre zur Nachtwanderung ein. Beginn: 20 Uhr und Ende 22 Uhr. Treffpunkt Kirche Ballenberg. f