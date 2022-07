Damit keine Langeweile aufkommt

Osterburken. In diesem Jahr hat die Stadt mit den Vereinen wieder ein abwechslungsreiches Sommerferienprogramm mit elf Aktionen zusammengestellt, das am Mittwoch, 3. August, von 10 bis 14 Uhr mit der Wanderung auf dem Merkurpfad beginnt. Veranstalter ist die SPD Bauland. Ort: Schützenhaus Osterburken. Kinder zwischen sechs und 14 Jahren können teilnehmen. Anmeldungen bis 27. Juli beim Bürgerbüro Osterburken. Mittwoch, 17. August, von 14 bis 16.30 Uhr „Spiel- und Spaßnachmittag“. Veranstalter ist die Volksbank Kirnau. Ort: Sportplatz Osterburken. Kinder zwischensieben und zehn Jahren können teilnehmen. Anmeldung bei Steven Grausam bei der Volksbank Kirnau bis zum 27. Juli.

Die dritte Aktion „Schnitzeljagd durchs Wiesental“ findet am Donnerstag, 18. August, von 9 bis 12.30 Uhr statt. Veranstalter ist der SV Osterburken. Treffpunkt beim Sportheim. Kinder zwischen sechs und 15 Jahren können teilnehmen. Anmeldefrist: 27. Juli, Anmeldungen über das Bürgerbüro Osterburken. Auch am Donnerstag, 18. August, von 13 bis 17 Uhr findet die Ferienaktion mit dem Thema „Spiel und Spaß rund ums Pferd“ der Pferdefreunde Osterburken auf dem Pferdehof Karle, Alte Römerstraße 5 für Kinder ab fünf Jahren statt. Anmeldefrist: 27. Juli 0 über das Bürgerbüro Osterburken. Die Teilnehmer möchten möglichst Helm/Fahrradhelm, festes Schuhwerk und bequeme Kleidung mitbringen.

Freitag, 19. August: von 9 bis 17.30 Uhr Fahrradtour ins Freibad Neudenau – die Rückfahrt erfolgt mit dem Zug. Veranstalter: DLRG Ortsgruppe Osterburken. Treffpunkt: Alte Schule. Kinder zwischen neun und 16 Jahren können teilnehmen. Anmeldefrist 27. Juli.

Die Junge Union Bauland ruft die Kinder zwischen acht und 17 Jahren am Donnerstag, 25. August, von 10 bis 13 Uhr zum Golf-Schnupperkurs in den Golf-Club Kaiserhöhe in Merchingen auf. Anmeldefrist bis 27. Juli über das Bürgerbüro Osterburken.

„Wasserspiele“ lautet die Aktion der DLRG-Jugend Osterburken, die am Freitag, 26. August, von 14 bis 17.30 Uhr auf dem GTO-Sportplatz für Kinder zwischen sechs und 16 Jahren stattfindet. Anmeldefrist: 27. Juli. Wechselkleidung und Getränke sind mitzubringen. Anmeldung bei der DLRG.

Dienstag, 30. August, von 13. bis 16 Uhr „Schießen und Spielen“. Veranstalter ist der KK-Schützenverein Osterburken im Schützenhaus. Kinder zwischen zehn und 16 Jahre können teilnehmen. Anmeldefrist: 27. Juli.

Das neunte Angebot macht der Obst- und Gartenbauverein unter dem Motto „Wir machen Apfelsaft“ am Freitag 2. September, von 10 bis 13 Uhr im Anwesen Werle in der Kastellstraße 37. Bei schlechtem Wetter findet die Aktion am Freitag 9. September von 10 bis 13 Uhr statt. Das Angebot richtet sich an Kinder ab fünf Jahren. Anmeldefrist: 27. Juli.

Montag, 5. September: „Faires Frühstück mit Stadtrallye“. Veranstalter: Weltladen. Ort: Weltladen am Zehntkeller 9. Kinder zwischen acht und zehn Jahre können teilnehmen. Anmeldefrist 27. Juli. Anmeldungen im Weltladen.

Die letzte Aktion „Spielenachmittag mit Schatzsuche“ findet am Freitag, 9. September, von 14 bis 18 Uhr statt. Veranstalter ist die Katholische junge Gemeinde Osterburken. Ort: Grillplatz Hemsbach. Zielgruppe: Kinder zwischen acht und 14 Jahren. Anmeldefrist 27. Juli bei der KJG Osterburken. f