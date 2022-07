21 Aktionen sorgen für Abwechslung

Rosenberg. Erneut gibt es in Rosenberg ein abwechslungsreiches Ferienprogramm. 21 Aktionen sollen bis 7. September stattfinden.

Das Programm beginnt am Freitag, 29. Juli, mit dem „Wasserrutschenspaß“ an der Talmühle Hass von 14.30 bis 16 Uhr für Kinder von sieben bis zwölf Jahre und von 16 bis 18 Uhr für Jugendliche ab 13 Jahren. Ansprechpartner: Rina Ritter, Telefon 06295/7154, Sven Baumann, Telefon 06295/9298564. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Der Förderverein des Kindergartens „Arche“ Rosenberg geht am Samstag, 30. Juli, von 9 bis 14 Uhr auf eine Entdeckertour in den Wald. Treffpunkt: Kindergarten §Arche“. Kindergartenkinder von drei bis sechs Jahren können teilnehmen. Abholung: 14 Uhr an der Talmühle Haas Ansprechpartner Anna Hilgers. Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0170/3002007 bis Samstag, 23. Juli.

Mittwoch, 3. August, von 16 bis 22 Uhr „Waldabend“ mit Förster Christof Hilgers. Veranstalter: SpVgg Sindolsheim, Treffpunkt: Halle in Sindolsheim. Anmeldung bei Tina Geiger, Telefon 06295/929485.

Am Freitag, 5. August, von 14.30 bis 16.30 Uhr ruft die Tennisabteilung des TSV Rosenberg zu einem Schnuppertraining auf, das auf der Tennisanlage stattfindet. Kinder ab sechs Jahre können teilnehmen. Anmeldungen sind erforderlich bei Cari-na Neubert, Telefon 0171/3495872.

Freitag, 5. August, von 14 bis 17 Uhr „Große Schnitzeljagd durch und um den Ort“. Veranstalter ist der FC Hirschlanden. Treffpunkt: Sportplatz. Maximal 30 Kinder von sieben bis zwölf Jahre können teilnehmen. Ansprechpartner: Kerstin Schmid. Eine Anmeldung ist unter Telefon 0160/1273258 erforderlich.

Montag, 8. August, von 9.30 bis 12.30 Uhr „Ein Tag auf dem Islandpferdehof Brunnenberg – heute machen wir eine Hofrallye“. Veranstalterin: Anne und Annette Geiger. Treffpunkt: Klingenstraße 2, Alter: ab fünf Jahre. Ansprechpartner und Anmeldung Anne und Anette Geiger, Telefon 0171/4883843.

Dienstag, 9. August, von 14.30 bis 17.30 Uhr „Spiel und Spaß mit dem JRK“. Veranstalter: DRK Rosenberg, Treffpunkt auf dem Schulhof. Alter: fünf bis zehn Jahre. Ansprechpartner: Dagmar Baumann. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 06295/928595.

Am Donnerstag, 11. August, von 14.30 bis 17.30 Uhr veranstaltet die Jugendabteilung des TSV Rosenberg auf dem Sportplatz das „DFB Fußballabzeichen und Fußballgolf“. Teilnehmen können Kinder ab dem vier Jahre. Eine Anmeldung bei Matthias Letzgus, Telefon 01520/9058151, ist erforderlich.

„Spiel und Spaß mit und um Hunde“ heißt die Aktion, mit der sich der Hundesportverein Bauland am Samstag, 13. August, von 14 bis 17 Uhr am Ferienprogramm beteiligt. Treffpunkt ist der Hundesportplatz bei der Talmühle zwischen Rosenberg und Sindolsheim. Kinder von sechs bis 14 Jahren können teilnehmen. Ansprechpartner ist Chiara Gärtner. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0151/57329655.

Montag, 15. August: „Hallo kleiner Piep-matz“. Es wird eine Vogelfutterstation gebastelt. Veranstalter: SpVgg Sindolsheim. Treffpunkt: Überdachung hinter der Halle. Kontakt: Birgitt Schlander, Telefon 06295/929406.

Dienstag, 16. August: 9.30 bis 12.30 Uhr „Spielen einfach nur Spielen“ – mit dem Kaufmannsladen, Schleich-Pferdehof, Puppenstube und Co. Veranstalter: Islandpferdehof Brunnenberg, Anette Geiger. Treffpunkt: Auf dem Hof in der Klingenstraße 2. Frei für Kinder ab fünf Jahre. Ansprechpartner und Anmeldung Anne und Anette Geiger, Telefon 0171/4883843.

Dienstag 16. August: Von 14 bis 17.45 Uhr: „Wir fahren ins Römermuseum nach Osterburken“. Veranstalter: Gemeinde Rosenberg, Treffpunkt für alle Teilnehmer: Schulhof Rosenberg um 14 Uhr. Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahre können teilnehmen. Ansprechpartner: Bürgerbüro der Gemeinde Rosenberg. Eine Anmeldung ist bis 10. August erforderlich unter Telefon 06295/92010.

Mittwoch 17. August, von 14 bis 17 Uhr „Mal-und Zeichenwerkstatt“ Veranstalter: Kunstwerkstatt Bauland, Treffpunkt: Elsbeerweg 5 in Bronnacker für Kinder von fünf bis zwölf Jahre. Eine Anmeldung bei Johanna Huber, Telefon 0151/42080863, ist erforderlich.

Freitag, 19. August, von 14 bis 17 Uhr „Wir gehen dem Manta auf die Spur“. Veranstalter ist der Zweckverband RIO, Kunstwerkstatt Bauland. Treffpunkt: Elsbeerweg 5 in Bronnacker für Kinder von fünf bis zwölf Jahre. Anmeldung bei Johanna Huber, Telefon 0151/42080863, ist erforderlich.

Mittwoch, 24. August, von 14.30 bis 18 Uhr „Verkehrte Welt – wir backen Weihnachtsplätzchen“. Veranstalter: SpVgg Sindolsheim, Treffpunkt: Räumle Sindolsheim, für Kinder ab drei Jahre. Kontakt: Johanna Frank, Telefon 06295/7114.

Freitag, 26. August, von 14 bis 17 Uhr Eselwanderung mit Felicia Ruhland vom Gnadenhof „animal hope“. Veranstalter: Heimat- und Kulturverein. Treffpunkt: Gnadenhof, Heuweg 5 für Kinder ab sechs Jahren, jünger mit Begleitperson. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0172/6091461.

Samstag, 27. August, von 14 bis 18.30 Uhr „Wasserspiele im Wiesental“. Veranstalter: Jugendfeuerwehr Rosenberg. Alter: Kinder ab fünf Jahren. Ansprechpartner: Jenny Löper, Telefon 0151/56228085. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Montag, 29. August, von 14.30 bis 17 Uhr „Spieleparcour auf dem Spielplatz in Bronnacker“. Veranstalter: Förderverein Bronnacker, für Kinder von vier bis zehn Jahre. Ansprechpartner: Stefanie Pölcz, Telefon 0151/64720870.

Dienstag, 30. August, von 14.30 bis 17 Uhr. „Begegnungen: Wir sind anders– aber anders ist besonders“. Spiele und Spaß rund um den Pferdehof. Veranstalter: Freunde der tiergeschützten Therapie, für Kinder von drei bis 14 Jahre. Ort: Pferdehof Gamerdinger in Bronnacker. Ansprechpartner Tanja Gamerdinger. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0160/94985266.

Dienstag, 30. August, von 15 bis 18 Uhr erfolgt ein Ausflug zum Hof der BG Ackerbau in Mettelheim. Veranstalter ist die SpVgg Sindolsheim. Treffpunkt an der Halle in Sindolsheim, für Kinder ab drei Jahre. Kontakt: Mareike Frank, Telefon 0170/ 1954053.

Am Mittwoch, 7. September, findet von 14.30 bis 19 Uhr die Abschlussradtour des Ferienprogrammes statt. Veranstalter ist die SpVgg Sindolsheim, Treffpunkt an der Halle in Sindolsheim. Kontakt: Tina Geiger, Telefon 06295/929485.

Zu den Veranstaltungen hat die Gemeinde ein Programmheft herausgegeben.