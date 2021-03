Osterburken. Bürgermeister Jürgen Galm begrüßte am Montag die Klasse 4b der Schule am Limes mit ihrer Klassenlehrerin Christin Domrath am Rathaus in Osterburken – Corona-bedingt leider nur im Freien vor dem Gebäude.

Viele Fragen gestellt

Weil die Kommune und die Art und Weise der öffentlichen Daseinsvorsorge einer Gemeinde im Unterricht behandelt wurden, stellten sich die Schüler viele Fragen, die das Stadtoberhaupt im Gespräch und Austausch mit ihnen gerne beantwortete.

Aufbau der Stadtverwaltung

Dabei ging er unter anderem auch ausführlich auf Fragen zu Kinderspielplätzen, Schwimmbädern und zum Aufbau der Stadtverwaltung ein.

Der Bürgermeister war sehr erfreut darüber, dass sich die Kinder bereits zu einem frühen Zeitpunkt in der Grundschule damit beschäftigen, wie eine Kommunalverwaltung funktioniert, und dass die Klasse 4 b darüber hinaus ein so großes Interesse am Zusammenleben in ihrer Heimatstadt Osterburken zeigte.

Die Kinder zeigten aufgeschlossenes Interesse und wollten alles ganz genau wissen. Auf diese Weise macht es besonderen Spaß, etwas ausführlich zu erklären.

Geschenk zum Abschied

Zum Abschied übergaben die Schüler dem Rathauschef ein kleines Geschenk. Bürgermeister Galm verabschiedete die jungen Besucher schließlich mit einem süßen „Wegproviant“ für ihren ausgedehnten Rückweg zur Schule am Limes in Osterburken.