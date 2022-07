Schüler wurden zu Entwicklern

Krautheim. Zwischen der Realschule Krautheim und dem Mulfinger Ventilatorenhersteller ebm-papst besteht bereits seit vielen Jahren eine gewinnbringende Bildungspartnerschaft. Im Rahmen der Schulprogrammsäule „Wirtschaft und Beruf“ und des Fachbereichs Technik können die Bildungspartner schon auf eine langjährige Tradition der Zusammenarbeit zurückblicken. In einem Projekt dieser Kooperation bauten Schüler der 8. Klasse in der sogenannten „Offenen Werkstatt“ des Bildungspartners ein funktionierendes Modell einer Dampfmaschine. In verschiedenen Gruppen arbeiteten die Schüler an Dreh- und Fräsmaschinen, um ganz praxisnah den Aufbau und die Funktionsweise einer Dampfmaschine kennenzulernen. Die Ausbilder Patrick Retzbach und Timo Falkenberger leiteten persönlich mit den Auszubildenden den Workshop in der „Offenen Werkstatt“. Die Schüler zeigten sich begeistert und präsentierten gemeinsam mit dem betreuenden Techniklehrer Florian Nuber, den Ausbildern von ebm-papst und den Auszubildenden ihre fertigen Funktionsmodelle. Die Dampfmaschinen durften die Schüler als Geschenk von ebm-papst behalten.

Realschulrektor Thomas Weniger betonte wie wichtig solche Einblicke in das Berufsleben für die künftige Berufswahl sind. Nach der erfolgreichen Durchführung dieses Projekts bekundeten beide Seiten die Absicht, dieses in den kommenden Jahren weiterzuführen.