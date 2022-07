Sponsorenlauf bringt über 3500 Euro

Bad Mergentheim. Lebendige Fröhlichkeit – zu sehen in Gesichtern von Kindern ohne Maske, die sich bunt gemischt auf dem Sportplatz tummeln. Wer hätte gedacht, dass dieses doch eigentlich so normale Bild einmal ein ungewöhnliches sein wird? Nachdem viele Maßnahmen zu Beginn des Schuljahres zurückgenommen wurden, gewöhnten sich die Schüler und Schülerinnen langsam wieder an die alt gewohnten Routinen. Wurden in der ersten Hälfte des Schuljahres kulturell-ästhetische Veranstaltungen wie die Autorenlesung und die Basteltage wiederaufgenommen, konnten sich die Kinder der Grundschule Bad Mergentheim in den vergangenen Wochen über zwei sportliche Veranstaltungen freuen. Damit wurde ein wichtiger Baustein von Schule wieder gestärkt, bei welchem die Schüler durch attraktive Angebote dazu ermuntert werden sollen, sich sportlich zu betätigen.

So fand endlich der traditionelle Sponsorenlauf der ersten bis vierten Klassen wieder statt. Eine Abstimmung innerhalb des Kollegiums ergab, dass der Spendenbetrag erneut zu gleichen Teilen dem örtlichen Kinderhospiz Sonnenschein sowie dem Förderverein der Grundschule zu Gute kommen sollte. Anschließend suchten sich die Kinder in ihrem privaten Umfeld Sponsoren, die pro erlaufener Runde einen kleinen Betrag spenden wollten. Als sich die 16 Klassen am Tag des Laufes dann mit ihren knapp 370 Kindern auf den Weg zu ihrer Laufstrecke in den Kurpark machten, war die Motivation der sportlich gekleideten Mädchen und Jungen förmlich zu spüren. Diese wurde zusätzlich durch einige Eltern, Großeltern oder Bekannte, die am Streckenrand standen, noch verstärkt, so dass alle Kinder die 20-minütige Laufzeit tapfer aushalten konnten.

Als dann das Signal zum Ende der Laufzeit ertönte, bejubelten die Kinder ihre Leistungen und suchten sich schnell ein schattiges Plätzchen auf der Wiese. Alle Beteiligten waren sich am Ende des Tages einig, dass solch ein Sponsorenlauf ein einzigartiges emotionales Erlebnis für die gesamte Schulgemeinschaft darstellt und eine echte Erfahrung von Selbstwirksamkeit und Wir-Gefühl schafft. Jedes einzelne Kind, jeder Sponsor, alle Zuschauer und Lehrkräfte können auf diese Weise ihren Beitrag zum Gelingen einer solchen Veranstaltung leisten und gemeinsam Gutes tun. So war abschließend auch allen Kindern klar, ein Sponsorenlauf wie dieser hat viele Gewinner. Auf den erlaufenen Betrag von 3501,14 Euro waren die fleißigen Läufer und Läuferinnen zurecht stolz.

Auch aus den Bundesjugendspielen, an welchen die dritten und vierten Klassen der Grundschule Bad Mergentheim teilnahmen, gingen nur Gewinner hervor. In den klassischen Disziplinen 50-Meter-Lauf, Weitwurf und Weitsprung zeigten die Schüler ihr sportliches Können im Bad Mergentheimer Stadion. Die Klassen 3a und 4a wurden in einer kleinen Ehrung abschließend zu stolzen Siegern gekürt.

Lesepaten gesucht

Wer für das kommende Schuljahr Interesse daran hat, die Schüler der Grundschule Bad Mergentheim ehrenamtlich zu unterstützen, kann sich auf dem Sekretariat der Grundschule unter Telefon 07931/574090 melden.

Die Schule ist auf der Suche nach Lesepatinnen, die den Schützlingen in einer Einzelsituation eine gewinnbringende Lese- und Vorlesesituation bieten – sowohl für das Schulhaus in der Au (Klassen 1 und 2) sowie für das Schulhaus Stadtmitte (Klassen 3 und 4). Durch ihr Engagement leisten die Teilnehmer einen wertvollen Beitrag zur Lesesozialisation der Kinder.