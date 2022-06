Der geplante Bau von bis zu drei Windrädern im Gewann „Metzgersbusch“ bei Schlierstadt war das Hauptthema der Osterburkener Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in der Baulandhalle. In der vergangenen Sitzung im Mai hatte das Gremium beschlossen, Flächen der Stadt Osterburken im Rahmen von zwei bis drei Anlagen zur Nutzung von Windkraftanlagen zur Verfügung zu stellen. Als nächster Schritt

...