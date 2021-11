Jürgen Galm und Benjamin Henn, die zwei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Osterburken, haben sich vorgestellt. Als sie im Anschluss die Fragen der Bürger beantworteten, wurden Gleichheiten, aber auch Unterschiede deutlich.

Osterburken. Rund 60 Zuhörer begrüßte Wahlleiter Martin Brümmer am Donnerstagabend in der Baulandhalle zur offiziellen Kandidatenvorstellung – also nur rund die

...