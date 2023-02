Führungsduo an der Spitze der Chorvereinigung

Bofsheim. „Wir lieben das Leben und den Chorgesang!“ Passender hätte das erste Lied zum Beginn der Generalversammlung der Chorvereinigung „Eintracht“ Bofsheim im Gasthaus „Krone“ nicht sein können. Vorsitzender Thomas Frey begrüßte über 40 aktive und passive Mitglieder sowie geladene Gäste, die der Einladung gefolgt sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Anschluss daran verlas Schriftführerin Regina Michalowski den Tätigkeitsbericht. Pandemiebedingt konnte der reguläre Probenbetrieb erst nach der Generalversammlung im April wieder aufgenommen werden. Den ersten Auftritt hatte der Chor schließlich im Mai bei der feierlichen Einweihung des neu gestalteten Bofsheimer Kirchenvorplatzes.

Im Dezember fand nach langer Pause die erste gemeinsame Chorprobe mit dem Grundstufenchor der Astrid-Lindgren-Schule statt, mit der bereits seit dem Schuljahr 2017/18 eine musikalische Dauerkooperation besteht. Am vierten Adventsonntag stand noch das Weihnachtssingen im Gottesdienst in der Bofsheimer Kirche auf dem Plan. Da auch das Gesellige im Verein einen großen Stellenwert hat, wurde kurz vor Weihnachten der Jahresabschluss bei Glühwein und gutem Essen gefeiert.

Mehr zum Thema Regina Schüßler zur Vorsitzenden gewählt Hainstadter gründen Bürgerverein Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Einstimmige Empfehlung an den Vorstand Sängerbund Harmonie Weikersheim beschließt seine baldige Auflösung Mehr erfahren „Bürger für Bürger“ Angebote erfreuen sich wieder eines guten Besuchs Mehr erfahren

Insgesamt waren im Jahr 2022 31 Singstunden und zehn Auftritte zu verzeichnen, vier davon waren Beerdigungen. Der Chorvereinigung gehörten zum Jahresende 127 Mitglieder an, davon 37 aktive Sängerinnen und Sänger.

Der von Kassierin Sandra Griebaum verlesene Kassenbericht ließ keine Fragen offen. Kassenprüfer Karl Kunesch und Andrea Frey bestätigten eine einwandfreie Kassenführung und empfahlen der Versammlung die Entlastung des Vorstands, die einstimmig erfolgte. Im Hinblick auf sein Ausscheiden als Kassenprüfer dankte Karl Kunesch den aktuellen und früheren Kassieren und Kassenprüfern für die gute Zusammenarbeit.

Chorleiterin Margit Hettinger dankte in ihrem Bericht dem Vorstand unter der Leitung von Thomas Frey sowie auch Lena Schwarz für die Begleitung am Piano und Uwe Schweizer für die Vertretung als Dirigent. Mit Stolz stellte sie fest, dass der Chor auf Sängerinnen und Sänger von 17 bis 84 Jahren bauen kann. Das Ziel für das laufende Jahr sei, mit Freude angefangenes und neues Liedgut einzustudieren und weiter bereits bekannte Lieder in Erinnerung zu rufen.

Für 20 Jahre Singen im Chor ehrte Vorsitzender Thomas Frey Jutta Silberzahn und überreichte ihr zum Dank eine Urkunde und ein kleines Präsent.

Die Ehrung für sage und schreibe 60 Jahre Singen führte der Präsident des Sängerbundes Badisch-Franken, Wolfgang Runge, im Namen des deutschen Chorverbandes durch. Erika Schweizer wurde die goldene Ehrenbrosche sowie eine Urkunde verliehen. Zum Dank für die lange Zeit als Sängerin im Sopran und zum Abschied aus dem aktiven Sängerleben überreichte Vorsitzender Frey ihr noch ein kleines Dankeschön.

Vorsitzender Frey bedankte sich auch noch beim ausscheidenden Kassenprüfer Karl Kunesch dafür, dass er die Finanzen des Vereins von 1999 bis heute im Auge hatte und übergab ihm noch ein kleines Geschenk.

Ortsvorsteher Geiger sagte, auch wenn so mancher Auftritt ausfallen musste und auch das 50-jährige Jubiläum des Zusammenschlusses aus Männerchor und Kirchenchor im letzten Jahr nicht gefeiert werden konnte, sei auch an der Anzahl der anwesenden Mitglieder erkennbar, dass gute Vereinsarbeit geleistet wurde und großer Zusammenhalt bestehe. Der Chor sei und bleibe ein wichtiger Bestandteil des Dorflebens von Bofsheim.

Die Wahl des Gesamtvorstands wurde ebenfalls durch Ortsvorsteher Geiger durchgeführt. Vorsitzender Thomas Frey sowie zweite Vorsitzende Ingrid Frey standen nicht mehr zur Wahl. Nach Vorschlägen aus den Reihen der Mitglieder wurden Regina Michalowski und Lena Schwarz zu gleichberechtigten Vorsitzenden gewählt. Eugen Schiemer übernimmt den Posten des zweiten Vorsitzenden. Schriftführer wird Florian Göllner, Kassierin Sandra Griebaum wurde wiedergewählt. Andrea Frey wurde als Kassenprüferin im Amt bestätigt, ihr neuer Kollege wurde Jan Köberle. Alle neuen Amtsträger wurden einstimmig gewählt. Unter dem Punkt Informationen verwies Thomas Frey noch auf das anstehende Gruppensingen der Sängergruppe I am 21. April 3 in der Baulandhalle in Osterburken. Außerdem habe sich Lena Schwarz für einen Chorleiterlehrgang angemeldet, der von März bis Juli 2023 stattfinden wird.

2. Vorsitzende Ingrid Frey würdigte mit rührenden Worten die viele Arbeit, die Thomas Frey in seinen sechs Jahren als Vorstand auf sich genommen hat: für das 150-jährige Jubiläum des Chors mit diversen Veranstaltungen, für viele Aktivitäten und schöne gemeinsame Stunden, und auch für das Führen des Vereins durch die Corona-Krise.

Den Worten von Ingrid Frey schlossen sich Regina Michalowski und Sandra Griebaum an und dankten den ausscheidenden Vorständen für all die „unsichtbaren“ Kleinigkeiten, die rund um die Singstunden, um Jubiläen und Beerdigungen zu tun sind. Auch sie erhielten kleine Präsente zum Dank.