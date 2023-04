Eine Ära geht nach 25 Jahren zu Ende

Bofsheim. Zur Jahreshauptversammlung der Abteilungswehr Bofsheim begrüßte Abteilungskommandant Uwe Schweizer Mitglieder und Gäste im Gasthaus „Krone“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Totengedenken folgte der Bericht über die Jugendfeuerwehr, vorgetragen von Marcel Geiger. Sechs Mitglieder erlernen wöchentlich in Osterburken die Grundlagen der Brandbekämpfung, technischen Hilfeleistung und Ersten Hilfe. Für den Fahrdienst bedankte er sich bei Alexander Gräf, Dominik Keller, Nadine Kämmerer und Marcel Geiger sowie Alexander Meyer und Boris Geiger.

Laut Schriftführer Matthias Klein waren 2022 29 aktive Einsatzkräfte im Übungs- und Einsatzdienst tätig. Erfreulicherweise wurde eine Kameradin neu aufgenommen, es gab keinen Austritt. Corona-bedingt gab es sieben praktisch sowie sieben theoretische Übungen, teils als Online-Veranstaltung durchgeführt.

Mehr zum Thema Schweinberger Floriansjünger blickten zurück Ehrungen und Beförderungen bei der Feuerwehr Mehr erfahren Jahreshauptversammlung Florian Rappold ist neuer Kommandant in Buch Mehr erfahren TSV Rosenberg zog Bilanz Karl Heinz Volk zum Ehrenmitglied ernannt Mehr erfahren

Insgesamt wurde die Abteilung Bofsheim zu vier Brandeinsätzen gerufen, drei Mal zu einer Brandmeldeanlage – und es gab zwei Fehlalarme. Verkehrsregelungen wurden beim Maibaumaufstellen und dem Martinsumzug übernommen.

2022 wurde auf Kreisebene das Leistungsabzeichen in Bronze von Björn Kämmerer als Gruppenführer absolviert, Felix Schweizer und Marius Gramlich nahmen am Motorsägen-Lehrgang teil. Daniel Geiger absolvierte den Lehrgang Gerätewart, Björn Kämmerer nahm am Lehrgang „Schiedsrichter für Leistungsabzeichen“ an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal teil.

Nach elf Jahren als Schriftführer steht Klein aus beruflichen Gründen nicht mehr für dieses Amt zur Verfügung. Uwe Schweizer bedankte sich bei ihm für sein Engagement.

Es folgte der Bericht des Kassiers Manuel Geiger, welchem eine perfekte Kassenführung von Rico Griebaum bestätigt wurde. Die Entlastung des Vorstands folgte einstimmig.

Alexander Gräf wurde zum Oberfeuerwehrmann, Marcel Geiger und Björn Kämmerer zum Oberlöschmeister befördert.

Es folgten die Neuwahlen des Abteilungskommandanten und seiner Stellvertreter, die Wahlen des Kassierers, der Kassenprüfer und des Schriftführers. Dabei wurde der langjährige Stellvertreter Marcel Geiger zum Abteilungskommandanten gewählt. Ihn vertreten Björn Kämmerer und Michael Himpel.

Wiedergewählt wurden Kassierer Manuel Geiger und die Kassenprüfer Alexander Gräf und Rico Griebaum. Im Anschluss folgte die Wahl des Schriftführers. Hier konnte Marius Gramlich für die aktive Position im Ausschuss gewonnen werden.

Grußworte sprachen der stellvertretende Kreisbrandmeister Bruno Noe und Kommandant Peter Schmitt. Letzterer bedankte sich bei Uwe Schweizer für die 25-jährige gute Zusammenarbeit und wünschte den Neugewählten alles Gute in ihren Ämtern. Thomas Link überbrachte die Grüße des Kreisfeuerwehrverbands Neckar-Odenwald und überreichte Uwe Schweizer die Ehrennadel in Gold.

Im Anschluss ließ Marcel Geiger Stationen des Werdegangs von Uwe Schweizer in der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Bofsheim, Revue passieren. Er bedankte sich für die viele Arbeit und hofft auf eine weitere Aktivität bei Übungen und Einsätzen.

Uwe Schweizer bedankte sich für die Ehrung und gab einen Ausblick auf die nächsten Termine, darunter die Atemschutzübung in Walldürn, die gemeinsame Übung am 27. April, das Maibaumfest am 30. April und der Festakt der Abteilung Hemsbach am 21. Mai.