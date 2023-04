Ehrungen und Beförderungen bei der Feuerwehr

Schweinberg. Zahlreiche Ehrungen und Beförderungen gab es bei der Jahreshauptversammlung der Abteilungsfeuerwehr Schweinberg, die Abteilungskommandant Martin Greß einleitete.

Nach Begrüßung und Totenehrung übernahm Schriftführer Steffen Reinhart das Wort. Er erinnerte an den Kameradschafts- und Familienabend mit Ehrungen, die Unterstützung der Martinszugs, vier Sitzungen des Abteilungsausschusses und den gut besuchten Most- und Krautabend. Zusätzlich übernahm die Abteilungswehr die Bewirtung bei der Schweinberger Dorfweihnacht. Abrundend informierte er über die Nutzung der App „Alamos“, die als Zusatz zur Alarmierung per Meldeempfänger vor geraumer Zeit eingeführt wurde.

Ausführlich blickte Abteilungskommandant Martin Greß zurück. Er verwies auf 53 Mitglieder – 31 in der Einsatzabteilung, zehn in der Jugendgruppe und zwölf in der Altersabteilung. An Neuzugängen begrüßte er Roman Henn, Carolina Volk, Florian Greulich und Marie Knörzer.

2022 wurden 17 Übungen sowie ein Notfalltraining für Atemschutzgeräteträger veranstaltet: „Mit verschiedensten Übungsthemen wird versucht ein Abwechslungsreiches und Interessantes Übungsprogramm anzubieten. Mit einer wieder im größeren Umfang stattfindenden, Herbstübung wurde auch eine Einsatzübung durchgeführt; mit Unterstützung der Abteilung Hardheim mit Drehleiter und TLF konnten die Fähigkeiten im Einsatzszenario geprobt werden“, hob er hervor und bezeichnete Übungen als unverzichtbaren Grundstock für die Feuerwehrarbeit – die im vergangenen Jahr 15 Einsätze erforderte.

„Meistens rücken wir zusammen mit der Abteilung Hardheim aus, gerade am Tag und unter der Woche. Hierbei ist es erfreulich, dass in den meisten Fällen das Fahrzeug voll besetzt in den Einsatz ging“, betonte Greß und verwies auf sechs Einsätze im laufenden Jahr.

Parallel zum Übungsbetrieb wurden Weiterbildungen und Lehrgänge besucht: Jürgen Häfner besuchte den Lehrgang „Holz unter Spannung“; Tobias Greulich nahm an der Ausbildung „Grundlagen der technischen Hilfe“ teil. Mit Julia Seyfried und Irina Michel wurden zwei neue Atemschutzgeräteträgerinnen ausgebildet. Jonas Fertig und Martin Greß konnten den Maschinisten-Lehrgang mit Erfolg abschließen; Jonas Fertig wurde zudem zum Gruppenführer ausgebildet. Martin Greß besuchte den Verbandsführer-Lehrgang. Auch bei der „Truppmann 2“- Ausbildung gab es Fortschritte: Brian Michel konnte das Ausbildungsprogramm erfolgreich abschließen. „Künftig sollen wieder verschiedene Themen des „Truppmann 2“ angeboten werden, eine stärkere Beteiligung aus unseren Reihen bleibt zu wünschen“, betonte Greß. Auch die „Heiße Ausbildung“ soll nachgeholt werden.

Erfreulich gut funktioniere auch die Jugendarbeit mit zehn Jugendlichen, die 18 Übungsabende mit der Hardheimer Jugendgruppe abhielt, sich an der Hydrantenreinigung beteiligte und Besuch von Kindergartengruppen und Schulklassen bekam. Das alles lobte auch Ortsvorsteher Dieter Elbert, der sich über die beruhigende Existenz der örtlichen Wehr freute. Befördert wurden Leon Eisenhauer, Brian Michel (beide Feuerwehrmann), Dominik Franzwa (Oberfeuerwehrmann), Christian Baumann (Hauptfeuerwehrmann), Timo Franzwa (Hauptfeuerwehrmann), Alexander Greß (Hauptfeuerwehrmann), Daniel Künzig (Hauptfeuerwehrmann) und Jürgen Häfner (Oberlöschmeister). Geehrt wurden Daniel Künzig (25 Jahre) sowie Kurt Greß und Rainer Schmitt (40 Jahre). In die Alterswehr wechseln Elmar und Manfred Merkert, Kuno Günther, Ralf Eisenhauer und Rainer Schmitt. Das Leistungsabzeichen „Jugendflamme“ erhielten Marc Schenkel, Malte Amend und Benjamin Hofer. ad