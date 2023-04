Karl Heinz Volk zum Ehrenmitglied ernannt

Rosenberg. Die Stühle reichten bei der Generalversammlung des TSV Rosenberg im Sportheim nicht aus, so groß war das Interesse der Mitglieder. Nach der Begrüßung und dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder erstatteten die beiden Vorsitzenden Christof Geiger und Jannik Wachter ihren Bericht, in dem sie auf die „Schlaglichter“ des vergangenen halben Jahres eingingen, denn: Die letzte Hauptversammlung fand im September statt.

Die Aktivitäten des Fördervereins, die eine finanzielle Grundlage des Hauptvereins bildeten, seien gut gelaufen, sagte Geiger. Die finanzielle Lage des Vereins habe sich deutlich gebessert. In diesem Jahr stehen aber mit der Erneuerung und Umstellung der Flutlichtlampen auf LED und der Erneuerung der Sportheimküche zwei neue Großprojekte an.

Laut Jannik Wachter wird das diesjährige Sportfest wieder in „größerer und seither üblicher Form“ mit großem Zelt und einem tollen Programm stattfinden. Durchgeführt wird auch das traditionelle Fest am 1. Mai auf dem Schulhof. Außerdem wurde ein neues Projekt der „TSV Kids-Club“ gegründet. Die Verträge mit den Trainern Daniel Breitinger und Sascha Stieber wurden verlängert.

Anita Albrecht eröffnete den Reigen der Tätigkeitsberichte für die Damenturnabteilung. Regelmäßig montags treffen sich rund 21 Damen zur Turnstunde.

Einen Bericht über den Freizeit-sport erstattete Walter Sonntag. In den Wintermonaten treffen sich zehn bis 15 Männer zur Rückengymnastik in der Sporthalle, im Sommer werden Radtouren unternommen.

Roswitha Hagenbuch berichtete über die Abteilung Sportabzeichen. Im vergangenen Jahr wurden 31 Abzeichen abgelegt. Die meisten Abzeichen legten die Schüler der Grundschule ab.

Dem Bericht von Katja Jäger über die Abteilung Kinderturnen, vorgetragen von Peter Egner, war zu entnehmen, dass im Durchschnitt 20 Kids an den Turnstunden teilnehmen. Im Sommer ist ein Ausflug in den Tierpark in Bad Mergentheim geplant.

Den Bericht der Fußballabteilung erstattete Reinhold Klingmann. Derzeit stehe die Mannschaft, die immer wieder mit Personalproblemen zu kämpfen habe, auf einem guten Mittelfeldplatz, den man auch halten möchte. Zum angestrebten Ziel, dem Klassenerhalt, fehlen aber noch einige Punkte.

Über die Erfolge der Fußballjugend, die in einer Kooperation mit der JF Ravenstein spielt, berichtete Gerd Walch. 73 Kinder aus Rosenberg, von den Bambini bis zur A-Jugendmannschaft, sind in der Spielgemeinschaft aktiv.

Die Fußballer der AH treffen sich regelmäßig zum Hallentraining, berichtete Nicki Schäfer. In den Sommermonaten wird Fahrrad gefahren. Er berichtete zudem vom veranstalteten Besen im Sportheimanbau. Der Vereinsausflug führte nach Monaco. Auch in diesem Jahr ist wieder ein Ausflug geplant.

Den letzten Bericht erstattete Heinz Nies für die Tennisabteilung des TSV. Die Mannschaften waren sehr erfolgreich. Die Jugendarbeit in der Abteilung bezeichnete Nies als „vorbildlich“. Das Training mit über 45 Jugendlichen bringt das Trainerteam an die Leistungsgrenze. Nies erinnerte auch an die Erfolge bei den Turnieren.

Den umfangreichen Kassenbericht erstattete Gerd Walch. Trotz der Corona-Pandemie hat der Verein sehr gut gewirtschaftet und die Konsolidierung der Vereinsfinanzen fortgesetzt. Er ist zwischenzeitlich schuldenfrei und wieder im „Plus“. Hartmut Knaus und Otto Nies bescheinigten eine makellose Führung der Vereinsfinanzen. Es gab keinerlei Beanstandungen.

Die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erfolgte, nahm Bürgermeister Ralph Matousek vor, der sich im Namen der Gemeinde beim TSV für die wertvolle Arbeit bedankte. Der TSV sei sehr aktiv und leiste eine hervorragende Vereins - und Jugendarbeit. Er bedankte sich beim Vorstand, allen Aktiven, bei der Jugend und allen, die hinter den Kulissen zum Wohle des TSV arbeiten. Ortsvorsteher Sven Baumann schloss sich an.

Tobias Frank, Vorsitzender der SpVgg Sindolsheim, lobte die gute Zusammenarbeit. Auch der Ehrenvorsitzende des Fußballkreises Buchen, Klaus Zimmermann, lobte die gute Vereinsarbeit des TSV, der für die sportliche Zukunft gut aufgestellt sei.

Die Neuwahlen leitete Bürgermeister Ralph Matousek. Der kom-plette Vorstand mit dem Vorsitzenden Christof Geiger, seinem Stellvertreter Jannik Wachter, Kassenwart Gerd Walch und Schriftführer Peter Egner wurden einstimmig wiedergewählt, wie die beiden Abteilungsleiter Heinz Nies (Tennis) und Reinhold Klingmann (Fußball).

Als Beisitzer fungieren Karl Heinz und Marius Volk und Dennis Wild. Denise Mackert wurde verabschiedet. Als Kassenprüfer wurden erneut Hartmut Knaus und Otto Nies gewählt.

Unter Punkt „Verschiedenes“ wurden die bevorstehenden Veranstaltungen, wie das TSV-Sportfest, angesprochen. „Hettingers Hüttengaudi“ soll Mitte November nach einer längeren Pause wieder stattfinden. Im Januar 2024 ist zum 40. Mal eine Skifreizeit nach Ischgl geplant. Am 14. Mai wird ein Jugendspiel zwischen den Mannschaften aus Würzburg und Heilbronn auf dem Sportgelände stattfinden.

Dann wurde die langjährige Sportheimköchin Christel Krone verabschiedet. Mehr als 16 Jahre war sie dort als Köchin tätig. Lang anhaltender Beifall war der Lohn für ihre unverzichtbare Tätigkeit im Sportheim. Wirt Reinhold Klingmann, als auch Marius Volk für die Mannschaft, überreichten Präsente.

Mit einer besonderen Ehrung wurde das „TSV-Urgestein“ Karl Heinz Volk ausgezeichnet. Er setzt sich schon seit vielen Jahrzehnten ehrenamtlich und in außergewöhnlicher Form für den Verein ein. Nach Beschluss der Mitglieder wurde er zum neuen Ehrenmitglied ernannt. Vorsitzender Geiger überreichte ihm die Ehrenurkunde mit Anstecknadel. Mit dem TSV-Lied wurde die Versammlung beendet. F