Digitalisierung bei Schülern unter der Lupe

Osterburken. Bereits seit Jahren ist die Digitalisierung in vollem Gange und die Corona-Pandemie hat die Entwicklung digitaler Methoden und Tools vorangetrieben.

In allen Lebensbereichen hat die Digitalisierung Einzug gehalten – sei es in der Berufswelt, in der Schule, im Privatleben und im Alltag. Aber wie sieht denn eigentlich eine digitale Berufswelt aus? Welche digitalen Schlüsselqualifikationen braucht man für welchen Beruf? Wie sieht die Digitalisierung in einigen Jahren aus? Und welche Vor- und Nachteile bringt die digitalisierte Welt eigentlich mit sich? Mit diesen und vielen weiteren Fragen beschäftigten sich die Schüler der Klassenstufen sieben bis zehn der Schule am Limes, Gemeinschaftsschule Osterburken im Tech-Truck der Expedition D. Diese Bildungsinitiative ist für das Programm Coaching4Future in Baden-Württemberg unterwegs, um Jugendliche dafür zu begeistern, die Digitalisierung mitzugestalten.

Im „Raum der Technologien“ setzten sich die Schüler an verschiedenen Stationen mit unterschiedlichen Technologien auseinander. Virtual Reality, Sensorik, Robotik und Coding sind nur einige der vielen Stationen, die die Schüler in kleinen Gruppen erkundeten und dort erste eigenen Erfahrungen zu der entsprechenden Thematik sammelten.

Abschließend gab es an jeder Station ein kleines Quiz, mit dem man sein erworbenes Wissen noch einmal überprüfen und Punkte sammeln konnte.

Nach der Erkundung der digitalen Technologien, vertieften die Schüler in einem Workshop ihr Wissen, in dem sie sich konkret mit einem Berufsfeld beschäftigten und selbst Möglichkeiten erarbeiteten, wie die Digitalisierung dort eingesetzt werden könnte.