Göttfert feiert Firmenjubiläum

Buchen. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens hatte die Firma Göttfert alle seine Mitarbeiter und deren Angehörige zur Geburtstagsfeier in die Stadthalle eingeladen.

Zu den geladenen Gästen gehörte unter anderem Landrat Dr. Brötel, der in seinen Grußworten einen weiten Bogen spannte, welcher vom Beginn der Firma in der Kettenmühle im Mühltal über die Firmenerweiterung in 2016 reichte. Als ehemaliger Bürgermeister Buchens erzählte er von bleibenden Erinnerungen, die der Firmengründer Otto Göttfert bei ihm hinterlassen hatte. Nach all den Jahren, schien ihm nun recht flüssig der Begriff „Rheologie“ über die Lippen zu kommen, dem Fachgebiet der Firma, in welchem sie im Bereich der Werkstoffprüfung zu einer der Marktführer gehöre.

Aktuelle Herausforderungen

Der Geschäftsführer Dr. Axel Göttfert setzte die Schwerpunkte seiner Rede besonders auf die aktuellen Herausforderungen, die einerseits Covid mitbrachte, aber vor allem durch den bisher undenkbaren Krieg vor „unserer Haustüre“ zu richtungsweisenden Maßnahmen führen müsse, um ein Unternehmen so gut und sicher wie möglich durch eine zu erwartende, ernste Krise zu führen. Göttfert sieht es trotz allem optimistisch, man habe seine Hausaufgaben schon früh angegangen: Die Firma setzt ganz erheblich auf eine ganzheitliche Digitalisierung ihrer Prozesse und meint damit schon recht weit gekommen zu sein. „Eine Technologie, die man nicht einfach kaufen kann, sondern die gelebt werden muss“, so der Geschäftsführer. Das Unternehmen setzt bewusst auf seine Nachwuchskräfte, die gewissermaßen den digitalen Atem schon mitbringen. Der Generationswechsel bei Göttfert, der sich mit Eintritt des Sohnes des Geschäftsführers vor einigen Jahren andeutete, geht nun mit der Ernennung von Moritz Göttfert als weiteren Geschäftsführer in die nächste Runde. Dr. Göttfert gemäß seiner Ausführungen, freue sich nun auf eine weiterhin gute gemeinsame Teamarbeit, „von Geschäftsführer zu Geschäftsführer“. In seinem Gastvortrag referierte Professor Wilhelm, Lehrstuhlinhaber am KIT, Karlsruhe über verblüffende Erkenntnisse über und zum Wein aus der Sicht eines Chemikers. Später ehrte Dr. Axel Göttfert die aktuellen Jubilare. Für ihre zehnjährige Firmenzugehörigkeit wurde Nina Häfner geehrt, Martina Leier feierte das ehrenwerte 40-jährige Jubiläum und Hubert Halli kann auf außergewöhnliche 50 Jahre zurückblicken. Nicht anwesend waren Matthias Trunk (zehn Jahre), Felix Eiermann (30 Jahre), Klaus Schäfer und Jörg Ballweg (jeweils 40 Jahre). Zu guter Letzt wurde auch der Geschäftsführer der amerikanischen Tochter, Tim Haake geehrt, der nun seit mehr als 26 Jahren die Geschicke der Firma in den USA leitet.