Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bundeswehr in Niederstetten - SAR- und Heeresflieger im Dauereinsatz in den Unwetter-Gebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Unwetter-Gebiete in NRW: Niederstettener Bundeswehr hat am ersten Tag 200 Menschen gerettet

Wenn Straßen und Brücken zerstört sind, bleibt oft nur noch der Zugang aus der Luft. Die Bundeswehr ist mit ihren Hubschraubern nach wie vor in den Krisenregionen im Dauereinsatz.