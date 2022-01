Röttinger Frankenfestspiele fanden statt und erfreuten fast 9000 Besucher

Röttingen. Da es auch im vergangenen Jahr wegen Corona in Röttingen keine Bürgerversammlung gab, fragten die FN beim Rathauschef Hermann „Fernando“ Gabel wegen eines Rückblicks beziehungsweise eines Ausblicks auf 2022 nach.

Zu den erfreulichsten Ereignissen des Jahres 2021 kann man sicherlich zählen, dass die Frankenfestspiele stattfinden konnten. Das Musical „Sugar“, die Operette „Orpheus in der Unterwelt“ und das Schauspiel „Ziemlich beste Freunde“ sowie die Sonderveranstaltungen erfreuten fast 9000 Besucher auf Burg Brattenstein. Die große Nachfrage hat gezeigt, wie wichtig gerade auch Kultur in einer Krisenzeit ist, so Gabel. Dankbar müsse man in diesem Zusammenhang sein, dass die Veranstaltungen ohne jeglichen Corona-Zwischenfall stattfinden konnten.

Die Besucherzahl sei zwar begrenzt gewesen, aber durch den Sonderfonds Kultur des Bundes könne man davon ausgehen, dass der Eigenanteil der Stadt Röttingen sich nicht über dem üblichen Rahmen eines „normalen Festspieljahres“ bewege. Genaues könne hierzu noch nicht gesagt werden, da die endgültige Entscheidung hierzu noch ausstehe. Die Sanierung der Alten Schule in der Herrnstraße und deren Umbau zum „Haus der Kultur“ mit Mitteln der Städtebauförderung konnte abgeschlossen werden. Die Bücherei mit Lesecafé konnte im Herbst wieder einziehen. Einen Tag der offenen Tür soll es im Frühjahr 2022 geben; sobald es die Corona-Lage zulässt. Unerwartet wurde das Jahr 2021 durch die mögliche Übernahme des Senioren-Zentrums Taubertal durch das Kommunalunternehmen des Landkreises Würzburg begleitet. Ein zäher Weg habe kurz vor Weihnachten mit den Vertragsunterzeichnungen noch sein Ende gefunden und ab 1. März 2022 werde das Senioren-Zentrum durch das KU betrieben (ein ausführlicher Bericht folgt). Ein ganz besonderer Dank von Gabel gelte dem Vorstand des KU und dem Landkreis Würzburg mit Landrat Thomas Eberth.

Stadtrat und Gemeinschaftsversammlung haben die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten für den Städtischen Kindergarten und die Grundschule beschlossen. Ende Oktober hat die Gemeinschaftsversammlung der VG auch eine richtungsweisende Entscheidung getroffen. Weder ein Neubau der Grundschule, noch eine Generalsanierung sind finanzierbar. Auch nicht einfach war die Suche nach einem Investor für das Quartier Taubergasse 4. Aber auch hier ist der Bürgermeister zuversichtlich und hofft, dass bald alles in trockenen Tüchern ist und ein örtlicher Investor in Kürze loslegen kann. Für 2022 steht der Teilausbau der Untergasse mit Mitteln der Städtebauförderung an. Für das Projekt mit rund einer Million Euro wird eine Förderung für den städtebaulich relevanten Bereich in Höhe von 80 Prozent erwartet. Sehr erfreulich für das Stadtoberhaupt, dass sich in der Altstadt auch so einiges durch Privatpersonen tut. Die Stadt Röttingen hebt hierfür auch den Förderhöchstsatz auf 30 000 Euro an. Trotz alledem steht aber auch das Neubaugebiet „Kapellenberg“ ganz oben auf der Prioritätenliste. Hier sind noch Artenschutzgutachten im Frühjahr erforderlich, bevor die Planung weiterverfolgt werden kann. Gezielt soll nun auch die Rippachaufweitung Richtung Riedenheim angegangen werden. Wichtig für ihn auch, sich im Verfahren der Flurneuordnung einzubringen, damit eine Neuverteilung der Felder in realistische Nähe rückt. Nur wenn die Kommune und das Amt für ländliche Entwicklung hier Hand in Hand arbeiten, kann dies gelingen, Gabel weiter.

Im Bereich Glasfaserausbau konnte das Markterkundungsverfahren abgeschlossen werden und die Ausschreibung erfolgen. Im Februar soll nun endlich auch eine Ausbauplanung für die Obere Siedlerstraße im Stadtrat vorgestellt werden. Im Visier ist nach wie vor ein zentraler Freizeitbereich. Die vorgestellte Planung des Mehrgenerationenparks hat gezeigt, dass hier allerdings noch Diskussionsbedarf besteht. Das Tourismusbüro der Stadt Röttingen wird in Kürze in die Hauptstraße 31 A umziehen. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss des Rathauses sind überwiegend ohne Tageslicht und so bestand auch hier Handlungsbedarf. „Viel Arbeit“ meint Gabel abschließend, doch wenn Hand in Hand gearbeitet wird, lässt sich einiges erreichen. brun