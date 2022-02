Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Wissenschaft - Der Niederstettenerin Dr. Melanie Balbach könnte mit ihrem Forscherteam am New Yorker Weill Cornell Medical Center ein Durchbruch gelungen sein Niederstettener Forscherin entwickelt „Pille für den Mann“ zur Verhütung

Vom Vorbach an den Hudson River: Dr. Melanie Balbach hat diesen Spagat gewagt – und nicht bereut. Die Niederstettenerin forscht an einer New Yorker Uni – und ist maßgeblich an der Entwicklung eines Verhütungsmittels für den Mann beteiligt.