Gleich zwei Abschlüsse in der Tasche

Buchen. Beim Premierenjahrgang des Berufskollegs Technik (1BK2T an der Zentralgewerbeschule Buchen ) wurde insgesamt zehn Schülern ihre Abschlusszeugnisse überreicht.

Studienberechtigung erlangt

Nach ihren zwei Jahren am Berufskolleg (BK) in Buchen haben die Absolventen gleich zwei Abschlüsse erworben: Zum einen tragen sie nun den Titel des „Technischen Assistenten“, zum anderen sind sie berechtigt, an allen Hochschulen für angewandte Wissenschaften (ehemals „Fachhochschulen“) in Baden-Württemberg und in einigen anderen Bundesländern ein Studium aufzunehmen.

Damit stellt das Berufskolleg der schnellste Weg dar, um nach der Mittleren Reife eine Studienberechtigung zu erlangen.Bei seiner Rede zur Verabschiedung blickte der zuständige Abteilungsleiter, Studiendirektor Karsten Heiß, auf die vergangenen beiden, von Corona und Fernunterricht geprägten Jahre zurück. Er stellte fest, dass die Schüler sich auch zukünftig nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen sollten. Sie müssten offen sein für zukünftige Veränderungen. Das Rüstzeug, nämlich fachliche, personale und soziale Kompetenzen, hätten sie in den vergangenen beiden Jahren im Berufskolleg Technik erworben.

Die erfolgreichen Prüflinge sind: Tizian Ebert (Klingenberg), Endrit Gashi (Miltenberg), Linus Heiß (Elztal-Neckarburken), Dima Kasper (Höpfingen), Jonas Marat (Kirchzell), Bozena Ordon (Osterburken), Jannik Rübmann (Osterburken), Mica Sigmund (Bödigheim), Johannes Thümmler (Eberstadt) und Felix Watzlawek (Schefflenz).