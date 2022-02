Schon seit 2017 forscht Dr. Melanie Balbach am Hudson River. Sie habe die Stadt längst schätzen gelernt und genieße das vielfältige Angebot in den verschiedenen Bereichen in vollen Zügen, sagt die 34-Jährige: „Ich vergleiche New York mit Disneyland – immer laut und voller Menschen, aber viel zu erleben.“ Längst sei die Metropole zur zweiten Heimat geworden, das heimische Vorbachtal könne sie

...