Gnadenkonfirmation in Wildentierbach

Wildentierbach. Für Pfarrer Dominik Frank war es eine Premiere, als er am Sonntag mit Konfirmanden in die Marien-Kirche in Wildentierbach einzog, um mit ihnen – im Beisein der Gemeinde – die Gnadenkonfirmation zu feiern. Vor 70 Jahren hatte der damalige Pfarrer Butz diesen den Segen Gottes erteilt. Von damals 13 nahmen fünf an dem Gottesdienst am Sonntag teil. Zwei hatten krankheitsbedingt absagen müssen, die anderen sind verstorben. Die Jubilare sind alle in den Kriegsjahren geboren worden, so Pfarrer Frank in seiner Predigt. „Es ist viel geschehen in den vielen Jahren, aber alle haben ihren Weg gefunden.“ Besonders groß war die Freude der Konfirmanden, als sie ihren Konfirmandenspruch – eingerahmt mit Bild der Kirche – überreicht bekamen. Nach dem Gottesdienst besuchten die Jubilare ihre Verstorbenen auf dem Friedhof. Ein Mittagessen in Dunzendorf schloss die Feierlichkeiten ab. Bild: Carsten Wagner

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1