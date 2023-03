Chor zog positive Bilanz

Impfingen. Die Mitglieder des Gesangvereins Eintracht Impfingen zogen bei der Mitgliederversammlung eine positive Bilanz und ehrten einen langjährigen Sänger.

Vor der Mitgliederversammlung fand in der Pfarrkirche ein Gottesdienst für die lebenden und verstorbenen Mitglieder des Gesangvereines statt, welcher von Kooperator Arul Arockiasamy zelebriert wurde.

Auf die Begrüßung der Vorsitzenden Lotte Bencina folgte ein stilles Totengedenken der verstorbenen Mitglieder des Vereines. Lotte Bencina gab in der Folge einen kurzen Überblick über wichtigsten Aktivitäten und Veranstaltungen des Vereines im Jahre 2022. Chorleiterin Stefanie Buck-Neuhäuser meinte, alte Lieder müssten überholt, neue eingeübt werden. Vor allem in der Kirche habe der Chor eine besonders gute Klangfülle.

In seinem Bericht gab Schriftführer Bernhard Speck über die Statistik des Jahres 2022. Demnach gab es 38 aktive Sängerinnen und Sänger. Unter der Leitung von Stefanie Buck-Neuhäuser gab es 17 Chorproben und fünf Auftritte, 44 verschiedene Lieder wurden aus allen Bereichen gesungen. Im Durchschnitt nahmen 70 Prozent der Chormitglieder an den Proben teil.

In ihrem ausführlichen Bericht ließ die Vorsitzende Marlene Bundschuh die Aktivtäten des Vereins Revue passieren. Der Chor beteiligte sich mit Adventsliedern am Weihnachtsmarkt. Sporadisch traf man sich noch zum Weihnachtssingen in der St. Nikolaus Kirche. Mit einem Dankeschön an alle Helfer und Helferinnen beendete sie ihren Bericht.

Der Kassenbericht von Kassenwart Herbert Elsner ergab ein gutes finanzielles Ergebnis. Die Kassenprüfer Hugo Roth und Anton Behringer bescheinigte eine einwandfreie Kassenführung. Es folgte die einstimmige Entlastung des Vorstands.

Der Vizepräsident des Sängerbundes Badisch Franken, Hubert Heffele, nahm die Ehrung von Erwin Häfner vor. In seiner Laudatio würdigte er die 25-jährige Treue zum Verein und 25 Jahre Einsatz für die Gemeinschaft, die aller Anerkennung und Hochachtung verdiene. Er überreichte Erwin Häfner die entsprechene Urkunde des Sängerbundes Badisch Franken sowie eine Urkunde des Badischen Chorverbandes und die Silberne Ehrennadel. Er wünschte dem Geehrten für die Zukunft noch viel Freude im Kreise der Sängerinnen und Sänger des gemischten Chores „Eintracht Impfingen“.

Ortsvorsteher Dominik Carle beim Gesangverein lobte die kulturelle Bereicherung des Dorfes. Pfarrer Thomas Holler bedankte sich im Namen der Kirchengemeinde für die musikalische Mitgestaltung der Gottesdienste. Mit dem Kanon „Lasst uns miteinander singen. loben. danken dem Herrn“ endete die harmonische Mitgliederversammlung.