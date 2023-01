Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kollektiver Rücktritt nicht möglich Gemeinderat erklärt Heike Naber zur „unerwünschten Person“

Der Niederstettener Gemeinderat hat Bürgermeisterin Heike Naber zur „Persona non grata“ erklärt – also zur „unerwünschten Person“. Zusammenarbeit nicht möglich: So hat sich das Gremium in einer Sitzung am Dienstag positioniert.