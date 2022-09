Der Herbst hat viel Kultur und noch einiges mehr zu bieten

Bad Mergentheim. An der Volkshochschule gibt es in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Veranstaltungen. Hier ein Überblick.

Im Herbst wird die Reihe „Das Schaffen großer Komponisten“, fortgesetzt. Bereits am Donnerstag, 29. September, zu Robert Schumann und am Donnerstag, 20. Oktober, zu Peter Tschaikowsky. Referent und Solist ist Dr. Roman Salyutov, ein junger Konzertpianist, Dirigent und Musikwissenschaftler. Er referiert nicht nur, sondern gibt auch ein etwa 50-minütiges Konzert zum jeweiligen Komponisten. Die Volkshochschule weist darauf hin, dass auch zu diesen Konzertabenden eine vorherige Anmeldung erforderlich ist.

Auch sonst hat der Herbst viel Kultur zu bieten. Da wäre die „Akademie am Vormittag zu Rokoko und Klassik“ ab Dienstag, 4. Oktober (zwölf Termine), oder die Einführung in die römische Antike unter dem Titel „Republik - Wein - Limes“ ab Montag, 10. Oktober (acht Vormittagstermine).

Der Lektürekurs „von der Wiege bis zur Bahre“, findet ab Donnerstag, 29. September, im Zentralarchiv Schloss Neuenstein insgesamt fünf Mal statt. Ab Mittwoch, 5. Oktober, kann der Grundkurs „Malen mit Pigment“, besucht werden, zu dem sich die Teilnehmenden insgesamt sieben Mal treffen. „Ikonenmalerei“, kann bereits ab Donnerstag, 29. September, erlernt werden, zehn Termine. Und der Holzschnittdruck steht am Donnerstag, 6. Oktober, als Kurs mit vier Terminen auf dem Programm. „Gitarre spielen leicht gemacht“, ist ideal für Einsteiger, die ab Mittwoch, 28. September, insgesamt zehn Mal wöchentlich zusammenkommen.

Impulse für Gesundheit und Lebensstil, gibt es unter anderem mit dem beliebten „Entspannungstraining nach Jacobson“, ab Mittwoch, 5. Oktober, acht Termine, dem intensiven Intervalltraining „Strong“, ab Donnerstag, 29. September, zehn Termine oder dem Beckenbodentraining nach dem Tanzberger-Konzept, ab Dienstag, 4. Oktober, acht Termine.

Für Kinder ab acht Jahren wird von der Volkshochschule ab Montag, 10. Oktober, ein Selbstverteidigungskurs angeboten. Er teilt sich auf in zwei Termine.

Sehr umfangreich präsentieren sich die anstehenden Sprachkurse: Arabisch A2-B1, ab Montag, 10. Oktober, zehn Termine; Deutsch für Anfänger A1 am Abend, ab Mittwoch, 5. Oktober, 18 Termine; Deutsch A2.1 am Abend, ab Montag, 10. Oktober, 16 Termine; Deutsch B1+ kompakt, ab Samstag, 1. Oktober, 17 Termine; Englisch für Anfänger A1.1, ab Mittwoch, 28. September, zehn Termine; Englisch A2.1 am Abend, ab Montag, 10. Oktober, 15 Termine; Englisch für Wiedereinsteiger A2.1, ab Freitag, 30. September, zehn Termine; Englisch A2.2 am Abend, ab Montag, 10. Oktober, 15 Termine; Englisch B1 - English in the morning, ab Dienstag, 27. September, 15 Termine; Französisch A1.2 für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen, ab Donnerstag, 6. Oktober, zwölf Termine; Italienisch A1.1 für Anfänger ohne Vorkenntnisse, ab Montag, 26. September, 15 Termine; Italienisch A1.3 für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen, ab Mittwoch, 5. Oktober, 15 Termine; Italienisch A2/B1 Konversationskurs, ab Montag, 26. September, 15 Termine; Italienisch B1.1 Fortgeschrittene, ab Donnerstag, 29. September, zehn Termine; Ungarisch A1.1 Anfänger ohne Vorkenntnisse, ab Mittwoch, 28. September, zehn Termine; Kiswahili, ab Dienstag, 11. Oktober, zehn Termine.

Wer sich lieber virtuell in spannende Veranstaltungen „einschaltet“, kann dies bei den Einzelterminen „Gute medizinische Informationen im Internet“, Mittwoch, 5. Oktober; „Künstliche Intelligenz in der Medizin“, Dienstag, 4. Oktober, „Grenzen der Menschheit“, Mittwoch, 5. Oktober oder „Das Sterben der Insekten: Daten, Ursachen, Maßnahmen“, Mittwoch, 5. Oktober, tun.

Information und Anmeldung ist telefonisch unter 07931/574300, möglich oder online über die Internetseite www.vhsmgh.de.