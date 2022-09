Anmeldung noch möglich

Wertheim. Die Volkshochschule Wertheim veranstaltet nachfolgende Kurse im September. Wer sich noch nicht angemeldet hat, hat noch die Möglichkeit dies telefonisch unter Telefon 09342/8573521, per E-Mail unter info@vhs-wertheim.de. oder über die Homepage www.vhs-wertheim.de., zu tun.

Offene Angebote: English for Sterling Silver. Der Kurs berücksichtigt die Bedürfnisse dieser Zielgruppe der Best Ager durch eine sorgfältige Progression mit entsprechenden Wiederholungsschleifen, einer klaren Struktur und einer übersichtlichen Gestaltung. Inhaltlich befasst sich der Kurs mit Situationen, in denen Englisch benötigt werden könnte, wie auf Reisen, für Familien- oder Freundeskontakte. Der Kurs findet ab Dienstag, 27. September, von 14 bis 15.30 Uhr an acht Nachmittagen im Kulturhaus in Wertheim statt. Eine Gebühr wird erhoben. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Excel – Grundlagen. In diesem Kurs erlernen die Teilnehmer Grundlagen der Tabellenkalkulation, den Aufbau und die Gestaltung von Tabellen, die Erstellung von Listen und den Umgang mit Arbeitsmappen. Der Kurs findet am Dienstag, 27. September, von 18 bis 21 Uhr im Kulturhaus in Wertheim statt. Eine Gebühr wird erhoben. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Bodystyling. Bodystyling/Powerworkout, beinhaltet ein intensives Ganzkörpertraining mit Musik und Spaßfaktor. Durch gezielte Übungen, wie beispielsweise Intervalltraining (Wechsel zwischen intensiven Phasen und Ruhepause), werden Fitness und Muskeln aufgebaut und Fett abgebaut. Der Kurs eignet sich ehrenamtliche Engagement, um sich nach dem (Berufs-) Alltag auszupowern und um die psychischen und physischen Ressourcen aufzufüllen. Der Kurs beginnt mit einem Warm-up zum Beispiel einfache Aerobic-Schritte und endet mit Dehnungs- und Entspannungsübungen. Im Hauptteil wechseln sich unterschiedliche Übungen für Bauch, Beine und Po ab, so dass alle Muskelgruppen beansprucht werden. Da der Kurs individuell angepasst an das jeweilige Fitnesslevel stattfindet, ist der Kurs für jedes Leistungsniveau geeignet. Der Kurs findet ab Donnerstag, 29. September, von 17.30 bis 18.30 Uhr an zehn Terminen in der Aula, Alte Steige, in Wertheim statt. Eine Gebühr wird erhoben. Eine Anmeldung ist erforderlich.