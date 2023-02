ebm-papst spendet 6000 Euro für soziale Zwecke

Niederstetten/Bad Mergentheim. ebm-papst hat 6000 Euro an soziale Einrichtungen gespendet: Die Tafeln in Künzelsau und Bad Mergentheim sowie der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst „Sonnenschein“ im Main-Tauber-Kreis erhielten je 2000 Euro.

Die Firma ebm-papst ließ das vergangene Jahr mit einem Weihnachtsmarkt im Innenhof der Unternehmenszentrale in Mulfingen und in Niederstetten ausklingen. Bewirtet wurden sie dabei von Vereinen und Schulklassen aus der Region. Jedes Getränk und jede Speise hatten einen Preis von einem Euro.

Durch den Speisen- und Getränkeverkauf konnten mehr als 4000 Euro eingenommen werden, die von der Geschäftsführung auf eine Gesamt-Spendensumme von 6000 Euro aufgerundet wurden. So konnten drei soziale Einrichtungen mit je einer Spende von 2000 Euro bedacht werden.

„Wollen Region unterstützen“

Im Rahmen einer Scheckübergabe mit Vertretern der Einrichtungen, Mitgliedern des Betriebsrates und Dr. Sonja Fleischer, Geschäftsführerin Personal der ebm-papst Gruppe, wurde die Spendensumme an die Tafel Künzelsau, die Tafel Bad Mergentheim und den „Malteser e.V. – Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst Sonnenschein im Main-Tauber-Kreis“ übergeben. „Wir freuen uns sehr, dass der Weihnachtsmarkt so gut angenommen wurde und wir gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen das Jahr so schön abschließen konnten. Mit den Spenden unterstützen wir nicht nur Menschen, die dieses Geld dringend gebrauchen können, sondern auch unsere Region. Und das war ebm-papst schon immer wichtig und wird es auch in Zukunft sein“, sagt Dr. Sonja Fleischer.

Geld dringend benötigt

Das Ziel der Tafeln ist es, qualitativ einwandfreie Nahrungsmittel, die im Wirtschaftsprozess nicht mehr verwendet werden können, zu sammeln und sie kostengünstig an Menschen mit geringem Einkommen weiterzugeben.

Obwohl es den Tafeln nicht erlaubt ist, Speisen zuzukaufen, wird das Geld dringend benötigt. Während die meisten Helferinnen und Helfer ehrenamtlich arbeiten, steigen stetig die Kosten für Räumlichkeiten und Logistik an. Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst „Sonnenschein“ des Malteser Hilfsdienst stellt sich einer verantwortungsvollen Aufgabe und einer großen Herausforderung: Die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer begleiten und unterstützen Familien mit schwerstkranken Kindern im Main-Tauber-Kreis. Dabei kümmern sie sich nicht nur um die kranken Kinder selbst, sondern entlasten die Eltern und sorgen sich um Geschwisterkinder. Auch die Schulen und Vereine, die den Weihnachtsmarkt äußerst professionell und freundlich bewirtet haben, erhielten eine Spende für ihren Einsatz.