Volksbank Main-Tauber spendet 5000 Euro für Wertheimer "Aktion Regenbogen"

Main-Tauber-Kreis. Ziel des 2004 in Wertheim gegründeten Vereins „Aktion Regenbogen für leukämie- und tumorkranke Kinder Main-Tauber “ ist es, leukämie- und tumorkranke Kinder sowie deren Familien zu unterstützen. Einen Beitrag dazu leistete nun die Volksbank Main-Tauber mit einer Spende von 5000 Euro.

„Mit der großzügigen Spende der Volksbank Main-Tauber werden wir die dringend benötigte Anschaffung eines Ultratiefkühlgeräts und Spektralphotometers ermöglichen, welche in der Kinderkrebsstation zur Anwendung kommen werden“, so Vereinsvorsitzender Michael Bannwarth bei der Spendenübergabe in Tauberbischofsheim.

Soziale Verantwortung

Michael Bannwarth („Aktion Regenbogen“) und Michael Schneider (rechts) von der Volksbank Main-Tauber, bei der Scheckübergabe. © Volksbank

Wie der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Main-Tauber, Michael Schneider, betonte, sei die Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen und Organisationen seit jeher „ein fester Bestandteil der sozialen Verantwortung unseres Hauses“. So würden jedes Jahr weit über 200 000 Euro für caritative und gesellschaftliche Zwecke gespendet. „Auch die Aktion Regenbogen begleiten wir seit Jahren und wir freuen uns, die Aktivitäten des Vereins unterstützen zu können“, so Schneider.

Als „ein weiteres Zeichen der Solidarität mit den gemeinnützigen Organisationen der Region wertete Vereinsvorsitzender Michael Bannwarth die Spende. Zudem würdigte er das „vorbildliche gesellschaftliche Engagement“ der Genossenschaftsbank. zug