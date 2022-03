Bis zu 50 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sollen in Niederstetten bis zum Wochenende eingetroffen sein. Darüber informierte die Stadtverwaltung in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. Lage und Entwicklungen seien aber insgesamt uneinschätzbar, hieß es. Die bisher schonangekommenen Flüchtlinge seien privat untergebracht, doch die Stadt ruft weiter dazu auf, freien Wohnraum zu

...